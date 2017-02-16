جاني انفانتينو يطلع على سير أشغال مونديال 2022

خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة ضمن جلسات الحوار التي يقوم بها مع الفاعلين في عالم كرة القدم أكد جاني انفانتينو رئيس الفيفا أن عُهدتَه ترمي الى التحاور مع كلِ الأطراف بما فيها النظرُ في قضيةِ الحظر المفروض على الرياضةِ الكويتية.

وأكد انفانتينو وجود إرادة سياسية كويتية لرفع الحظر عن رياضييها من خلال الرغبة القوية في تغيير القوانين كما أشاد رئيس الفيفا بسير التحضيرات لمونديال قطر الفين واثنين وعشرين 2022 كما إغتنم الفرصة للتأكيد على أنّ النقاش مايزال مطروحا بشأن فكرة رفع عدد منتخبات كأس العالم الفين وستة وعشرين 2026 الى ثمانية وأربعين منتخبا.