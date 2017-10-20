بوتين يدعو بلاتر لحضور نهائيات مونديال روسيا

وقال بلاتر، رئيس فيفا السابق في تصريحات لوكالة فرانس برس "سأذهب إلى المونديال في روسيا، تلقيت دعوة من الرئيس بوتين، مثل ميشال بلاتيني".

وأضاف الرئيس السابق للهيئة الكروية العالمية "أنا لا أعرف كم من الوقت سأبقى هناك، إذا ما كنت سأكون هناك لمباراة الافتتاح أو النهائية. بما أنه لا يمكنني العمل في كرة القدم (بسبب إيقافه)، وليس لدي أي مهمة لإنجازها، سأقضي على الأرجح فترة قليلة فقط".

وأوقف بلاتر (81 عاما) لمدة 6 أعوام عن ممارسة "أي نشاط يتعلق بكرة القدم" من قبل القضاء الداخلي للفيفا بسبب دفعة مثيرة للجدل من السويسري إلى صديقه السابق رئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي بلاتيني لمليوني فرنك سويسري (1.8مليون يورو).

وعوقب بلاتيني بالإيقاف للمدة ذاتها قبل أن تقلصها محكمة التحكيم الرياضي إلى 4 أعوام.

وأعرب بلاتر عن ثقته بأن "كأس العالم 2018 سيكون مونديالا كبيرا. على روسيا إثبات أنه في إمكانها استضافة العالم بأسره، إنه تحد حقيقي"، مشيرا إلى أنه يعد كتابا سينشره قبل المونديال.

وقال بلاتر "ما زلنا في المرحلة التحضيرية، ويجب أن يخرج الكتاب قبل نهائيات كأس العالم في روسيا"، مشيرا إلى أنه سيروي فيه "ما حدث في الماضي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

