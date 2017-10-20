العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

بوتين يدعو بلاتر لحضور نهائيات مونديال روسيا

من قبل
0:35 دقيقة

أكد السويسري جوزيف بلاتر أنه سيحضر نهائيات كأس العالم 2018 المقررة في روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على الرغم من إيقافه.

وقال بلاتر، رئيس فيفا السابق في تصريحات لوكالة فرانس برس "سأذهب إلى المونديال في روسيا، تلقيت دعوة من الرئيس بوتين، مثل ميشال بلاتيني".

وأضاف الرئيس السابق للهيئة الكروية العالمية "أنا لا أعرف كم من الوقت سأبقى هناك، إذا ما كنت سأكون هناك لمباراة الافتتاح أو النهائية. بما أنه لا يمكنني العمل في كرة القدم (بسبب إيقافه)، وليس لدي أي مهمة لإنجازها، سأقضي على الأرجح فترة قليلة فقط".

وأوقف بلاتر (81 عاما) لمدة 6 أعوام عن ممارسة "أي نشاط يتعلق بكرة القدم" من قبل القضاء الداخلي للفيفا بسبب دفعة مثيرة للجدل من السويسري إلى صديقه السابق رئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي بلاتيني لمليوني فرنك سويسري (1.8مليون يورو).

وعوقب بلاتيني بالإيقاف للمدة ذاتها قبل أن تقلصها محكمة التحكيم الرياضي إلى 4 أعوام.

وأعرب بلاتر عن ثقته بأن "كأس العالم 2018 سيكون مونديالا كبيرا. على روسيا إثبات أنه في إمكانها استضافة العالم بأسره، إنه تحد حقيقي"، مشيرا إلى أنه يعد كتابا سينشره قبل المونديال.

وقال بلاتر "ما زلنا في المرحلة التحضيرية، ويجب أن يخرج الكتاب قبل نهائيات كأس العالم في روسيا"، مشيرا إلى أنه سيروي فيه "ما حدث في الماضي"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
                  

مونديال روسيا 2018 الفيفا جوزيف بلاتر

يبدو أنك تستخدم خاصية حجب الإعلانات

للاستمرار بتزويدك بمحتوى مميز، قم بتعطيل خاصية حجب الإعلانات