وسجل كل من رياض محرز (15 و30) ويوسف عطال (28) وبغداد بونجاح (92) رباعية المنتخب الجزائري فيما دوّن لابا كودجو فودوه هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 55.

وحسم المنتخب الجزائري بطاقة التأهل للـ"كان" قبل جولة عن نهاية التصفيات باحتلاله المركز الأول برصيد 10 نقاط فيما يأتي منتخب البنين في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويحتل منتخب التوغو المركز الثالث برصيد 5 نقاط وبفارق أهداف المواجهة المباشرة أمام غامبيا (فوز توغو في غامبيا 1-صفر والتعادل ذهاباً 1-1).

تفاصيل المواجهة:

نهاية المباراة بفوز كبير لمنتخب الجزائر على توغو 4-1

92: بونجاح يسجل الهدف الرابع للجزائر

55: لابا كودجو فودوه يسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض

53: بغداد بونجاح يهدر فرصة تسجيل الهدف الرابع

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم جزائري مستحق على توغو 3-صفر

30: رياض محرز يسجل ثالث أهداف الجزائر وهدفه الشخصي الثاني في المباراة

28: يوسف عطال يسجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري

13: رياض محرز يسجل الهدف الأول بتصويبة جميلة حاول ابعادها مدافع توغو باليد (1-صفر)

6: المنتخب الجزائري يهدد شباك توغو

بداية مباراة الجزائر وتوغو في استاد كيغي في العاصمة لومي

التشكيلة الأساسية للمنتخبين





