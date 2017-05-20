الكوري الجنوبي (نام تاي هي) أفضل لاعب والبرتغالي فيريرا أفضل مدرب

وتفوق نام تاي هي على لاعبي السد حسن الهيدوس والإسباني تشافي هيرنانديز وعلى الطرف الآخر نال البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب السد جائزة أفضل مدرب للموسم الحالي بعد تتويج فريقه بلقبي كأس أمير قطر وكأس قطر. فيما توج المغربي يوسف العربي بجائزة هداف الدوري.

تصريح المتوجين في حفل الجوائز السنوي للاتحاد القطري لكرة القدم