تصاعد الضغط على المملكة العربية السعودية لوقف قرصنة الفعاليات الرياضية العالمية على نطاق تجاري، في وقت أكدت فيه ثلاث شركات عالمية رائدة في مجالات الأمن الرقمي والحلول الإعلامية والتكنولوجيا وهي سيسكو سيستمز Cisco Systems وناجرا NAGRA وأوفيرون Overon، اليوم بشكل مستقل ونهائي أن قناة القرصنة التلفزيونية beoutQ التي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها والتي أدارت عملية قرصنة للبث الرياضي العالمي طوال العام الماضي يتم توزيعها على القمر الصناعي عربسات. ويثبت هذا الدليل التقني بما لا يدع مجالاً للشك تورط شركة عربسات، ومقرها الرياض، في أكبر عملية قرصنة للبث الرياضي يشهدها العالم.

وبعد أن سرقت جميع مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا مؤخراً، عاد شبح القرصنة السعودية للظهور بقوة مرة أخرى مع قيام beoutQ بسرقة بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي الدرجة الأولى لموسم 2018/2019، وهما الدوريان الأوروبيان الهامان المنتظران اللذان انطلقا في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وتوزيعها بشكل غير قانوني في المملكة. فقد بثت القناة وعربسات بشكل غير قانوني جميع مباريات الدوري الإنجليزي العشرة التي جرت حتى الآن مباشرة على الهواء، بدءً من المباراة الافتتاحية بين مانشستر يونايتد وليستر سيتي يوم الجمعة وانتهاء بمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي يوم الأحد، كما سرقا 6 من مباريات الدوري الفرنسي العشرة التي جرت، ومن بينها المباراة بين باريس سان جيرمان وكان. كما أعلنت قناة القرصنة بوقاحة أنها ستبث مباريات قادمة من الدوري الإسباني والدوري الألماني، اللذين سينطلقان في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وذلك امعاناً في السطو على الفعاليات الرياضية.

وتزامنت عودة هذه القناة إلى سرقة المباريات في نهاية عطلة الأسبوع مع أدلة وتقارير موثقة قدمتها شركة سيسكو، المزود الأول للتكنولوجيا في العالم، وناجرا، الشركة الرائدة في توفير حلول الأمن للتلفزيون المدفوع ومقرها في سويسرا، وأوفيرون، رائدة التكنولوجيا الإبداعية للخدمات الإذاعية، تشرح بالتفصيل التقني كيف كانت أقمار عربسات، ولا تزال، الأقمار الصناعية التي تبث قنوات "beoutQ" المقرصنة. ومنذ أغسطس 2017، كانت هذه القناة تسرق البث التلفزيوني لبعض أشهر العلامات التجارية الرياضية وأصحاب الحقوق الرياضية في العالم، وتقرصن كل شيء، من الألعاب الأولمبية وفورمولا 1 وتنس ويمبلدون إلى دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الاسباني. ومؤخراً بثت القناة بشكل غير قانوني في المملكة العربية السعودية جميع مباريات كأس العالم روسيا 2018، مما جعل هذه البطولة واحدة من أكثر الأحداث الرياضية التي تعرضت للقرصنة في التاريخ، وهو الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفي خطوة فريدة من نوعها، إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات قضائية في المملكة.

وعلى الرغم من المطالب من الهيئات الرياضية المختلفة لإنهاء دعمها لهذه القرصنة، رفضت عربسات بشدة أن تفعل ذلك رغم أن لديها القدرة ببساطة على إيقاف عمليات بث beoutQ على أقمارها. وفي الواقع، كانت عربسات قبل الحصار الذي تقوده المملكة العربية السعودية على قطر تقوم بشكل روتيني بإيقاف عمليات القرصنة وفقاً للقانون الدولي، وبالتالي فإن الدوافع السياسية وراء رفضها وقف سرقة بث beoutQ لحقوق "beIN SPORTS" التي تتخذ من قطر مقراً لها واضحة تماماً. وبالإضافة إلى قرصنتها للمحتوى الرياضي العالمي الأبرز، فليس من قبل الصدفة أن تبث beoutQ أيضاً محتوى دعائياً مناهضاً لدولة قطر.

وعربسات هي مشغل رئيسي للأقمار الصناعية مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية، وهي مملوكة لحكومات جامعة الدول العربية وتمتلك المملكة العربية السعودية أكبر حصة فيها. كما أن الرئيس التنفيذي لشركة عربسات هو مواطن سعودي. وتنشر beoutQ على صفحتها على فيسبوك وغيرها من القنوات الإعلامية الاجتماعية ترددات بثها على عربسات، وهو الأمر الذي يفضح تصريحات عربسات الأخيرة بأنها لم تبث قناة beoutQ أبداً.

وجاءت تقارير سيسكو وناجرا وأوفيرون الأخيرة بعد مجموعة من البيانات وحملات التضليل والإساءة المنسقة التي وجهتها وزارة الإعلام السعودية ضد الشبكة العالمية beIN SPORTS إضافة إلى جهات أخرى طالبت بوقف القرصنة السعودية مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحادات التنس العالمية في الأشهر الأخيرة، والتي نفت فيها الوزارة أن يكون مقر beoutQ في المملكة، وذلك على الرغم من الأدلة القاطعة على وجود هذه القناة في المملكة، بما في ذلك حقيقة أن الموقع الالكتروني beoutq.se مخصص جغرافياً للسعودية وأن اشتراكات الأقمار الصناعية يجب التحقق منها من قبل عنوان بروتوكول انترنت سعودي. كما أن الاشتراكات في القناة مسعرة بالريال السعودي فقط، وتبث القناة إعلانات تجارية للعديد من العلامات التجارية السعودية. وفي الواقع، فإن المقصود باسم القناة هو “be out Qatar”، أو "اخرجي يا قطر"، في إشارة إلى الحصار الذي تقوده السعودية على دولة قطر. ورداً على ذلك زعمت السعودية، وللغرابة، بأن مقر القناة في كولومبيا وكوبا.

وفيما تؤكد الحكومة السعودية أنها بذلت "جهوداً حثيثة" لمكافحة القرصنة، فإن الحقيقة هي أن أجهزة استقبال قناة beoutQ تباع بشكل واسع وعلني في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لدى باعة يخضعون لقوانين الهيئة التنظيمية السعودية بمن فيهم موزعون تعلن عنهم beoutQ بشكل صريح، كما أن قنوات beoutQ المقرصنة لا تزال تشاهد في المقاهي والفنادق والمطاعم وصالات المطارات والأماكن العامة والمنازل في جميع أنحاء البلاد. وفي وقت سابق من هذا العام ولأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام وضعت الحكومة الأمريكية السعودية على قائمة المراقبة الخاصة 301 للعام 2018 بسبب مخاوف من تدهور بيئة حماية الملكية الفكرية.

وبهذا الصدد قال توم كيفني المدير التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن اللعبة السياسية التي تمارسها عربسات و beoutQ وداعموها السعوديون في سرقة محتوانا تؤثر على مستقبل عالم الرياضة وليس فقط على beIN SPORTS. ولهذا السبب فإن مجتمع الرياضة العالمية من فيفا وحتى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفورمولا 1 والتنس العالمي، إضافة الى مجموعة من جهات البث العالمية الأخرى، اتخذت جميعها موقفاً ودانت علناً هذه القرصنة السافرة المنطلقة من السعودية. ويبدو أن beoutQ وداعموها السعوديون يعتقدون أنهم يستطيعون العمل دون أية عواقب من القانون أو الأعراف الدولية التي يحترمها جميع الآخرين".

بدورها قالت صوفي جوردان المديرة التنفيذية للشؤون القانونية والمستشارة القانونية العامة لمجموعة beIN الإعلامية: "الأدلة قاطعة وهي أن قناة beoutQ غير القانونية مدعومة من مواطنين سعوديين ويجري الترويج لها من شخصيات سعودية بارزة، وتعمل بموافقة غير معلنة من الحكومة السعودية، وشوهد بثها المقرصن لبطولة كأس العالم لكرة القدم على شاشات عامة تحت مسؤولية السلطات السعودية في أنحاء البلاد. كما أنها تبث على عربسات مزود خدمات الأقمار الاصطناعية للبث ومقره السعودية، كما أنها تقوم بشكل يومي وفي وضح النهار بسرقة واسعة جماعية لحقوق ملكية فكرية ذات قيمة كبيرة. حان الوقت لكي توقف عربسات البث المقرصن الذي دعمته منذ نحو العام، وحان الوقت لإخضاع عربسات للمساءلة لقيامه بتسهيل بث أكبر قناة بث مقرصن مدفوع في تاريخ التلفزيون المدفوع".