السد إلى نهائي كأس قطر بعد تخطيه الريان

وسيلعب السد مع الفائز من مباراة الدحيل والغرافة غداً في نصف النهائي الثاني.

فيما يلي تفاصيل أهم الأحداث والأهداف كاملة. والأهداف الملغاة بعد العودة إلى تقنية الفيديو .

في ركلات الترجيح:

سجل للريان: كو ميونغ جين، غونزالو فييرا، وأضاع (سبايتيان سوريا، تاباتا)

سجل للسد: حسن الهيدوس، خوخي بو علام، يوغرطة حمرون، بغداد بو نجاح.

- الدقائق التسعون تنتهي بالتعادل 2-2، وتتجه لركلات الترجيح.

- 91 حسن الهيدوس كاد أن ينهي الأمور من حرة مباشرة لكن الجدار الرياني وقف سداً منيعاً أمام كرة السد.

- تاباتا يعادل النتيجة هذه المرة بهدف واضح وصريح مسجلاً التعادل 2-2.

- د 74 مرة جديدة يعود الحكم لتقنية الفيديو ليرى ما إذا كانت الكرة لمست يد عبد الكريم لحسن أم لا في منطقة الجزاء، لكن الحكم سلمان الفلاحي يقول إنها لم تكن بنالتي.

- الحكم يلغي هدف للريان بعد أن سجله تاباتا برأسه مستغلاً كرة محسن المرفوعة ولكن سباستيان سوريا الذي مررها لمحسن كان متسللاً بعد أن عاد الحكم لتقنية الفيديو.

- د 61 بغداد بونجاح لا يزال بعيداً عن التسجيل رغم أن تسديدته هذه المرة كانت شديدة الخطورة وهو بوضعية المنفرد تقريباً.

- د 60 محمد جمعة من جانب الريان يسدد كرة قوية تمر بسلام على مرمى السد.

-ربع ساعة لم تحمل جديد على صعيد النتيجة، لكنها أكدت أفضلية السد مرة أخرى.

نهاية الشوط الأول بتقدم سداوي 2-1.

- الحكم سلماني فلاحي يلغي هدف للسد بقدم خوخي بو علام بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل. توقف دام أكثر من 3 دقائق.

- د 43 الريان يقلص الفارق بهدف سجله المغربي محسن متولي، مستغلاً تمريرة رودريغو تاباتا الحريرية.

- د 28 السد يضيف الثاني بواسطة حامد إسماعيل عندما استغل وضعيته المنفردة.

- د 21 هدف للسد عن طريق النجم عفيف الذي سدد كرة رائعة حضّرها تشافي.

- د 17 بغداد يسدد كرة قوية تجاور القائم، عيال الذيب أقرب إلى الهدف الأول.

سيتم استخدام تقنية الفيديو VAR في نصف نهائي #كأس_قطر_٢٠١٨ pic.twitter.com/U3PoBXxqhR — كأس قطر ٢٠١٨ (@QSL) April 21, 2018

- السد حاضر هجومياً أكثر من الريان، عن طريق بغداد بونجاح وأكرم عفيف، ولكن الخطورة لم تكن إلا برأسية من بونجاح ردها عمر باري 11. بعد أن رفعها من الركنية النجم الإسباني تشافي.

الفرق المشاركة في بطولة كأس قطر هي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري المحلي، وذلك وفقاً لنظام البطولة، وسيلعب فهود الغرافة رابع الترتيب في الدور نصف النهائي مع الدحيل بطل الدوري، فيما سيلاقي السد وصيف بطل الدوري نظيره الريان الحاصل على المركز الثالث.