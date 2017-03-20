الدراجي بعيداً عن المايك
اللقاء مع معلق قنوات beIN SPORTS حفيظ دراجي يحمل من المتعة والفائدة الكثير، سواء بالنسبة للطامحين في مجال الإعلام والتعليق تحديداً، أو لأولئك الذين تعوّدوا صوته وإيقاعه في المباريات.
مثلما هو في التعليق على المباريات كذلك في الدردشة الصحفية، بخفة ورشاقة يتنقل بين المواضيع التي تتمحور حول كرة القدم بطبيعة الحال، فهو العاشق والموله باللعبة وصانعي المتعة فيها، لا يُخفي أبداً ذلك، وهو كذلك الإعلامي المخضرم الذي خاض في عدة مجالات إعلامية ولا يزال.. وهو الموجّه والناصح للصحفيين الشباب في مختلف اختصاصاتهم.
نترككم مع إحدى قامات التعليق الرياضي في الوطن العربي:
حوار وإعداد: هُمام كدر وإيلي مطران