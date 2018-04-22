على ملعب نادي السد، تداول على تدوين سداسية الدحيل كل من مراد ناجي (47) وإسماعيل محمد (54) والكوري الجنوبي نام تاي هي من ثلاثية (69 و79 و86) والمغربي يوسف العربي (76)، في حين وقع الإيراني مهدي طارمي الهدف الوحيد للغرافة (90+1 من ركلة جزاء).

وضمن نادي السد البطاقة الأولى للنهائي بفوزه السبت على الريان بركلات الترجيح 4-2 عقب التعادل 2-2 في مباراة مثيرة على ملعب السد أيضاً.

نهاية المباراة

- دق 90+1: الإيراني مهدي طارمي يوقع الهدف الشرفي الوحيد للغرافة من ركلة جزاء.

- دق 86: نام تاي هي يؤكد هيمنته على النجومية الكاملة لموعد نصف النهائي ويفرض نفسه نجماً بلا منازع ومن انفراد كامل بالحارس برهان يوقع الهدف السادس بكل سهولة والهدف الشخصي الثالث.

- دق 79: الكوري الجنوبي نام يوقع الهدف الخامس للقاء والهدف الشخصي الثاني له وبطريقة كاربونية للهدف الثالث أي من ركلة حرة مباشرة.

- دق 76: عمل منسق ومميز بين الثلاثي نام تاي هي وإسماعيل محمد والمغربي يوسف العربي.. وهذا الأخير يسجّل الهدف الرابع.

- دق 69: الكوري الجنوبي "الفنان" نام تاي هي يقضي على أحلام الغرافة ببلوغ النهائي بالهدف الثالث الحاسم بعد أن وقّع ركلة حرة مباشرة من على مشارف المنطقة بطريقة رائعة عجز قاسم برهان عن فعل أي شيء أمامها.

- دق 54: إسماعيل محمد يفلت من رقابة فهيد الشمري وبدهاء كبير يخدع قاسم برهان ويضع كرة الهدف الثاني للدحيل في مرمى "الفهود".

- دق 49: عبد العزيز حاتم يعود لتهديد مرمى الدحيل وكان قريباً جداً من تعديل النتيجة غير أنّ كرته انحرفت عن المرمى بسنتيمترات قليلة.

- دق 47: جناح الدحيل الطائر مراد ناجي ينطلق من وسط الملعب ويطلق قذيفة صاروخية استقرت في زاوية مستحيلة لمرمى حارس الغرافة، معلناً الهدف الأول للمبارة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

- دق 43: عبد العزيز حاتم في أول رد فعل للغرافة يقوم بعمل فردي طيب ويسدّد غير أنّ كرته افتقدت للدقة اللازمة لتمر بجانب أخشاب حارس مرمى الدحيل كلود أمين.

- دق 36: الظهير الأيسر للدحيل خالد مفتاح كاد يكسر الصمت بالهدف الافتتاحي غير أنّ تسديدته كان لها حارس الغرافة قاسم برهان بالمرصاد.

- مرت أكثر من نصف ساعة على بداية قمة الدحيل والغرافة، ولكنّ الفرص الخطيرة جافت هذه المواجهة المرتقبة حيث رفض الفريقان المجازفة بالهجوم، ليغلب الطابع التكتيكي على اللقاء، ولم نشاهد سوى بعض التسديدات العشوائية من هنا وهناك.

بداية المباراة

البطاقة الكاملة للمباراة .. التشكيلة الأساسية لكل فريق وطاقم التحكيم

تصريح مدرب الدحيل جمال بلماضي

جمال بلماضي مدرب #الدحيل: ما زال لدينا نفس التصميم بالفوز بالالقاب#كأس_قطر_٢٠١٨ pic.twitter.com/gXmYEUIWxj — كأس قطر ٢٠١٨ (@QSL) April 21, 2018

تصريح مدرب الغرافة بولنت أويغون