الأمين العام للاتحاد الأفريقي يستقيل من منصبه

وقال العمراني، في خطاب أرسله للاتحاد الافريقي للعبة، إنّه سيترك منصبه غداً الاثنين دون ذكر سبب استقالته.

وخسر حياتو رئاسة الاتحاد في الانتخابات التي تمّت في إثيوبيا قبل عشرة أيام كما فقد ستة من المقربين منه مناصبهم في اللجنة التنفيذية للاتحاد أيضاً.

وتولى الكاميروني حياتو (70 عاماً) رئاسة الاتحاد القاري للعبة منذ 29 عاماً.

وسيلتقي الرئيس الجديد أحمد أحمد وهو من مدغشقر مع موظفي الاتحاد غداً الإثنين في القاهرة.