الأمين العام للاتحاد الأفريقي يستقيل من منصبه
استقال هشام العمراني الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم من منصبه الأحد بعد نحو أسبوع من خسارة عيسى حياتو انتخابات رئاسة الاتحاد القاري.
وقال العمراني، في خطاب أرسله للاتحاد الافريقي للعبة، إنّه سيترك منصبه غداً الاثنين دون ذكر سبب استقالته.
وخسر حياتو رئاسة الاتحاد في الانتخابات التي تمّت في إثيوبيا قبل عشرة أيام كما فقد ستة من المقربين منه مناصبهم في اللجنة التنفيذية للاتحاد أيضاً.
وتولى الكاميروني حياتو (70 عاماً) رئاسة الاتحاد القاري للعبة منذ 29 عاماً.
وسيلتقي الرئيس الجديد أحمد أحمد وهو من مدغشقر مع موظفي الاتحاد غداً الإثنين في القاهرة.