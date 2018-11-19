وأوضح سانشيز في تصريحات عقب استقباله في الرباط من قبل الملك محمد السادس، أنه عرض هذا المقترح بداية على نظيره سعد الدين العثماني، قبل أن يبحثه مع العاهل المغربي.

أضاف "تقدمت باقتراح، بداية إلى الحكومة وبعدها إلى الملك محمد السادس، بإطلاق ترشيح مشترك لاستضافة مونديال 2030 بين المغرب، إسبانيا والبرتغال".

وتابع المسؤول الإسباني الذي يجري اليوم زيارته الأولى للمغرب "ستكون المرة الأولى التي يقدم فيها ترشيح يجمع بين قارتين، أوروبا وإفريقيا (...) لقد رحب الملك محمد السادس بهذا المقترح".

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، فضل مسؤول في ديوان رئيس الحكومة المغربية عدم التعليق على الموضوع.

وكان المغرب قد أعلن في حزيران/يونيو الماضي، عزمه على التقدم بملف ترشيح لاستضافة مونديال 2030، وذلك غداة خسارته تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حول البلد المضيف لمونديال 2026، لصالح ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكانت تلك المحاولة الخامسة للمغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم، بعد 1994، 1998، 2006، 2010. واستضافت القارة السمراء النهائيات العالمية مرة واحدة، وذلك في جنوب إفريقيا عام 2010.

وسبق لتقارير صحافية عدة أن أشارت الى احتمال تقدم المغرب وتونس والجزائر بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030. وفي أواخر أيلول/سبتمبر، أعلن اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، الذي يضم المغرب وتونس والجزائر وليبيا ومصر، موافقته على "فكرة" التقدم بملف ترشيح ثلاثي من هذه الدول لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وحتى الآن، أعلنت الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي أنها ستتقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، والذي سيصادف مع الذكرى المئوية لمونديال 1930، أول نهائيات لكأس العالم والتي استضافتها الأوروغواي.

كما أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم في آب/أغسطس الماضي، أنه سيدرس إمكانية الترشح للاستضافة، في خطوة قد تكون مشتركة أيضاً بين إنكلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. إلى ذلك، تدرس اليونان وبلغاريا ورومانيا وصربيا احتمال التقدم بملف ترشيح مشترك لمونديال 2030.