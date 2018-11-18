ودفع المدرب الإسباني لويس أنريكي بعدة وجوه جديدة في المباراة التي أقيمت بعد ساعات على ضياع بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية، والتي انتزعتها إنكلترا في وقت سابق من يوم الأحد بفوزها على كرواتيا 2-1 في المجموعة الرابعة.

وأشرك حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاغا (24 عاماً) الذي بات أغلى حارس للمرمى في تاريخ كرة القدم، أساسياً بدلاً من حارس مانشستر يونايتد دافيد دي خيا. ثم دفع بالحارس الثالث باو فرانشيسكو توريس في الدقيقة 73.

وسجل لاعب الوسط المهاجم لنادي سلتا فيغو برايس منديز الذي شارك بدلاً من لاعب ميلان الإيطالي سوسو في الدقيقة 59، هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 78 متابعاً كرة مرتدة في الشباك.

وكاد منديز نفسه يسجل هدفاً ثانيًا بعد ثلاث دقائق، إلا أن الكرة التي سددها من حافة المنطقة مرت قرب القائم الأيسر لمرمى الحارس إبراهيم سيهيتش الذي تألق حارماً مهاجم ريال مدريد ماركو أسينسيو تسجيل هدف التعزيز بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

