أنباء عن تولى أدفوكات تدريب هولندا!

وسيخلف أدفوكات (69 عاماً) الذي يشرف حالياً على فنربهتشه التركي، داني بليند الذي أقاله الاتحاد الهولندي لكرة القدم بعد الخسارة أمام بلغاريا صفر-2 في صوفيا ضمن تصفيات المجموعة الأوروبية الأولى المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وتحتل هولندا المركز الرابع في المجموعة.

ويرتبط أدفوكات بعقد مع ناديه التركي حتى الأول من حزيران/يونيو المقبل، وعليه بالتالي أن يحصل على إذن من ناديه للإشراف على المنتخب البرتقالي في مباراته الودية مع المغرب في 31 أيار/مايو المقبل.

وسبق لأدفوكات أن تولى الاشراف على المنتخب الهولندي بين 1992 و1994، ثم بين 2002 و2004.

وكانت الصحيفة كشفت أن المدير الفني في الاتحاد الهولندي الحارس الدولي السابق هانز فان بروكلين قد أخفق في اقناع المدرب الهولندي لنادي الجزيرة الإماراتي هنك تن كات للإشراف على منتخب بلاده. كما كشفت الصحيفة عن مباحثات أجراها فان بروكلين مع أدفوكات.