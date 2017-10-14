YOURZONE - "ميسي" من أين أتى ؟!

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ذلك الأرجنتيني الذي نشأ في مدرسة اللامسيا .. إحدى المواهب أو بالأحرى هو الموهبة بحد ذاتها .. الموهبة التى عجز محللو العالم وعشاق المستديرة ورواد التدريب عن تفسير موهبته ..

إن كان للدنيا سبع عجائب فبالتأكيد ليونيل ميسي هو الأعجوبة الثامنة .. هو من أثبت أن متعة المستطيل الأخضر لا تكتمل بدونه .. المبدع الممتع والمنقذ دائما .. صاحب الثلاثين عاما فى كل مرة تطأ قدميه الملعب ويلمس حذاؤه الكرة تجد نفسك تتساءل تلقائيا "من أين أتى؟ وكيف له أن يخرج كل هذا الإبداع؟ " .لقبه المنافس بالقزم .. أي قزم هذا قادر علي الإبداع بهذا الشكل ! - فى الحقيقة - إن كان هو قزم فهنيئا للأقزام لإنتماء ميسي لهم . من يتجاهل حقيقة أن ميسي الأفضل في العالم وغير قابل للمقارنة فهو في حاجة إلي إعادة تنظيم دفاتر حياته الكروية .. عليه البدء من البداية ومشاهدته منذ أن كان في التاسع عشر من عمره حتي الثلاثين .. يراجع اهدافه مراوغاته فى الواحد ضد واحد وأيضا فى التلاتة -إن لم يكونوا أربعة - ضد واحد .. كيف يخرج بالكرة من وسط اللاعبين وكيف يمر بها من منتصف الملعب حتي يسجل .

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