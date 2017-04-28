YOURZONE - درس الماضي

رغم أن قرار الجامعة التونسية لكرة القدم برئاسة وديع الجرئ في مارس الماضي بإقالة هنري كاسبرزاك من مقعد القيادة الفنية لمنتخب نسور قرطاج قد جانبه الصواب إلا أن تعيين نبيل معلول خلفا له كان قرارا موفقاً وفي محله تماماً.

وقبل الحديث عن الكبير معلول ومدى صحة إختياره لهذا المنصب لابد أن نلقي نظرة على الماضي القريب لنستشرف منه ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل وكيف يكون هذا الماضي مؤثراً على مسيرة نجم خط وسط تونس السابق مع النسور.

لذا يجب التأكيد أن الإتحاد التونسي قد إقترف خطاً كبيراً بإقالة كاسبرزاك بعد الأداء الجيد الذي قدمته تونس في كأس الأمم الأفريقية بالغابون بحجة أن المنتخب لم يتجاوز دور الثمانية فتحجج بهزيمتين وديتين أمام الكاميرون والمغرب وأزاح كاسبرزاك.

وهنا يبرز سؤالان تؤكد إجابتهما أن الجامعة التونسية رضخت لضغوط الشارع وجعلت من البولندي كبش فداء لا أكثر ولا أقل.

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