YOURZONE- الأهلي يقرع طبول التحدي

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

نجح حسام البدري في الرد على كل الإنتقادات التي وجهت له خلال الفترة الماضية واستطاع الخروج من دائرة الشك التي خلفتها نتائج الفريق المتواضعة محليا وقاريا. وأهم ما يحسب له هو أسلوب السهل الممتنع الذي أدى به المارد الأحمر المباراة متغلبا على كل الظروف المعتادة في أفريقيا من سوء أرضية الملعب و إرتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وقد وضح منذ البداية أن البدري نجح في إعداد لاعبيه نفسيا بالشكل المطلوب وتجنب أهم ما كانت جماهير الأهلي تخشاه وهو التسرع ونجح في التحكم في إيقاع اللعب طوال اللقاء حيث بدا أبناء القلعة الحمراء المباراة هادئين واثقين من أنفسهم.

ورغم تواضع مستوى القطن الكاميروني مثل زاناكو إلا أن الفريق نجح في تلافي أخطاء مباراة بطل زامبيا حيث بدأ المباراة بجدية تامة وتركيز كامل مع الالتزام التام بتنفيذ تعليمات المدير الفني باستغلال المساحات الخالية على الأطراف خلف الأظهرة والتي تعتبر أكبر عيوب الفريق الكاميروني فنجح في تسجيل هدفين في أول ربع ساعة وأضاع مالا يقل عن أربعة أخرى على مدار المباراة.

وقد ساهمت عودة الثنائي سعد سمير في الدفاع وحسام عاشور في الوسط في عودة الصلابة الدفاعية المعروفة عن الشياطين الحمر وقضت على الثغرات التي ظهرت في مباراة زاناكو لدرجة أن الحارس شريف إكرامي لم يقم بالتصدي لأى كرة خطيرة على مدار شوطي المباراة.

كما سجل مؤمن زكريا عودة كبيرة إلي التشكيلة الأساسية وأحرز هدفا وصنع الثاني ليعوض غياب وليد سليمان ويؤكد لحسام البدري جاهزيته التامة للمباريات المقبلة.

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