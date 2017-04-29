YOURZONE - "إضرب وإهرب"

هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE

ولأن زيدان يدرك ذلك جيداً فقد رفع شعار النتيجة قبل الأداء والنقاط قبل الإبداع في المباريات المتبقية من عمر الليجا ليضمن الفوز باللقب بغض النظر عن نتائج برشلونة كما فعل أمام فالنسيا.

وكاد الريال أن يدفع ثمن إنشغال ذهن لاعبيه بمباراة أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوربا الثلاثاء القادم بعد أن ظنوا أنهم قد ضمنوا الفوز بهدف رونالدو في الشوط الأول فقد تلقى هدف متأخر في الدقيقة 80 كاد أن يعصف بأحلام جماهيره لكن مارسيلو صحح الأوضاع بعدها بخمس دقائق ليعلن الميرنجي تمسكه بتلابيب الحلم وأنه لن يرضى بالتتويج بديلا.

وعلى زيدان أن يعيد حساباته بشكل جدي بخصوص المنظومة الدفاعية للفريق. فالأخطاء تتكررمباراة تلو الأخرى خاصة في خط الوسط ودائماً في الشوط الثاني الذي تنخفض فيه لياقة الثنائي مودريتش وكروس ويقل مجهودهم الدفاعي فيجد البرازيلي كاسيميرو نفسه بإستمرار في مواجهة إثنين او ثلاثة لاعبين إما يتفوقون عليه أو يضطر لإرتكاب الأخطاء وتلقي البطاقات.

وفي قلب الدفاع لا تزال أخطاء ناتشو في التمركزواضحة للجميع ومتكررة بشكل دوري بمعدل مرتين تقريباً في كل مباراة وما يزيد من حجمها إنخفاض لياقة راموس بشكل ملحوظ مما يضمن التفوق لأي مهاجم سريع ومتحرك.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا