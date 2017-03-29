YOURZONE - أهلا بك خوان كارلوس إنزوي في برشلونة

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أما الرجل الذي خلق الحدث فهو لويس إنريكي عندما صرح لوسائل الإعلام أنه لن يدرب البارسا الموسم المقبل ، مما يعني ضمنيا أن عظيم كاطالونيا في بجث جاد عن ربان جديد للإشراف على العارضة الفنية لرفاق ليونيل إنطلاقا من الموسم المقبل.

صحيح أن وسائل الإعلام تحدثث عن مرشحين محتملين للقيام بهاته المهمة الصعبة ،لكن يبدو أن أسماء بدأت تسقط من لائحة المرشحين لتدريب عظيم كاطالونيا.

مدرب ريال سوسيداد مثلا فقد الكثير من الحظوظ ،وحتى خورخي سامباولي مدرب إشبيلية لم يعد عليه ذاك الإجماع ،فإشبيلية مؤخرا فقد الكثير من ريشه في عصبة أبطال أوروبا أمام ليستر دون إغفال إبتعاده رويدا رويدا في الليغا عن مركز يؤهله لعصبة أبطال أوروبا.

في المقابل إرتفعت أسهم مرشحين ٱخرين ، فإسم بوكيتينو مدرب توتنهام يلوح في الأفق . أما كومان فسبب رفضه تدريب منتخب الطواحين فقد بعث رسالة واضحة للنادي الكاطالوني. من يدري قد يكون المرشح الأوفر حظا؟

داخل البارسا يفضل المسيرون عادة سياسة الإستمرارية ، وخير دليل على ما نذهب إليه هو الراحل فيلانوفا الذي خلف غوارديولا مباشرة بعد مغادرة بيب العارضة الفنية للبارسا. مادا يعني كل هذا؟

يعني الشئ الكثير، فخوان كارلوس أونزوي عارف بكل شئ داخل البارسا ، فالرجل أشرف تقريبا في لاماسيا على كل الفئات العمرية وهو المساعد الإيمن لأنريكي لحد الساعة.

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