​السعودية تسعى إلى التمسك بالصدارة في رحلة العبور نحو المونديال

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يبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم القسم الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 الخميس المقبل وهو يتصدر المجموعة الثانية بعشر نقاط أمام كل من اليابان وأستراليا والإمارات

وكان الأخضر السعودي قد وصل إلى تايلند الجمعة الماضية في اطار الاستعدادات لمواجهة منتخبها الطامح بدوره إلى الإبقاء على آماله الضعيفة في الوصول إلى المونديال بعد تحصله على نقطة واحدة من خمس مباريات خاضها في التصفيات حتى الآن جعلته في ذيل الترتيب

وعلى الرغم من سوء نتائج المنتخب التايلندي الأخيرة فإنه يتوجب على الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي الحذر من مفاجآت الأفيال التايلندية ، حيث أن النتائج لا تعكس واقع التايلنديين على أرضية الميدان ويظهر ذلك جلياً في لقائهم الأخير أمام المنتخب الاسترالي الذي اقتنص نقطة ثمينة بعد التعادل معهم بهدفين لمثلهما في بانكوك رغم أفضلية تايلند الواضحة طوال مجريات المباراة

ويقدم المنتخب التايلندي كرة قدم جماعية تعتمد على الهجمات المرتدة السريعة بالإضافة إلى الدعم الذي يتلقاه من جماهيره المحتشدة دائماً في استاد راجامانجالا الدولي الذي يتسع ل65 ألف متفرج

وكان المنتخب السعودي قد خرج بالتعادل السلبي في الزيارة الأخيرة له لهذا الملعب قبل ستة أعوام ضمن التصفيات الأولية لنهائيات كأس العالم 2014 والتي ودع فيها الأخضر السعودي السباق نحو مونديال البرازيل مبكراً ، فيما خرج السعوديون فائزين في مباراة الذهاب من التصفيات الحالية بعد هدف نواف العابد من علامة الجزاء

وأشار ناصر الشمراني مهاجم المنتخب السعودي في تصريحات صحفية إلى أن الفوز على منتخب تايلند يعتبر مفتاح العبور نحو مونديال روسيا مشيراً إلى قوة المنتخب التايلندي وصعوبة مواجهته على أرضه وبين جماهيره

وتشهد المجموعة الثانية تنافساً شرساً على بطاقتي المونديال حيث تحتل السعودية الصدارة بعشر نقاط متقدمة على اليابان بفارق الاهداف فقط ، كما تحتل أستراليا والإمارات المركزين الثالث والرابع توالياً بتسع نقاط لكل منهما قبل خمس جولات من النهاية