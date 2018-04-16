يويفا يمنع سيون من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عام

وأضاف الاتحاد أن سيون لم يكشف عن 950 ألف يورو (1.18 مليون دولار) يدين بها لنادي سوشو الفرنسي عندما قدم وثائق قبل مشاركته في نسخة الموسم الجديد للدوري الأوروبي.

ولا يسمح للأندية بالمشاركة في المسابقات الأوروبية إذا كانت مدينة بمستحقات لأطراف أخرى.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان "سيحرم النادي من المشاركة في النسخة المقبلة من أي مسابقة قارية للأندية سيتأهل اليها".

كما تم تغريم سيون 235 ألف يورو.

وأضاف البيان "لا خلاف على وجود مبالغ مستحقة الدفع كان ينبغي إدراجها ضمن الوثائق المقدمة من النادي".

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن سيون، الذي استبعد من الدوري الأوروبي في موسم 2011-2012 بسبب إشراك لاعبين لا يحق لهم اللعب في مرحلة التصفيات أمام سيلتيك، ارتكب خطأ إدارياً أكثر منه محاولة لإخفاء ديون مستحقة.

وقال إن اللجنة المالية التابعة للاتحاد "شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة التزام الأندية بتقديم بيانات "صحيحة" و"دقيقة" وإلا تعرض نظام اللعب المالي النظيف ومنح الترخيص للنادي برمته لخطر الانهيار".

ونافس سيون هذا الموسم ضمن الدور التأهيلي الثالث في الدوري الأوروبي لكنه سرعان ما خرج بعد الخسارة 4-1 في مجموع المباراتين أمام سودوفا الليتواني.

ويحتل سيون حاليا المركز التاسع بين عشرة فرق في الدوري السويسري ويكافح من أجل تجنب الهبوط ويبتعد بفارق تسع نقاط عن التأهل للدوري الأوروبي.

وكان كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون عوقب بالحرمان من دخول الملاعب لمدة تسعة أشهر خففت لاحقاً إلى خمسة أشهر بعد طعن تقدم به إلى محكمة التحكيم الرياضية بسبب اعتدائه على معلق تلفزيوني انتقده في أيلول/سبتمبر 2017.



