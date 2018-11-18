يعاني نجم المنتخب المغربي مهدي بنعطية من قلة المشاركة مع فريقه يوفنتوس الإيطالي منذ بداية الموسم الحالي، فهل بدأ في البحث عن فريق جديد خلال الميركاتو الشتوي القادم؟

مع اقتراب موسم الانتقالات الشتوية، بدأت تحوم الشائعات حول مستقبل النجم الدولي المغربي مهدي بنعطية بسبب قلة الدقائق الممنوحة له مع ناديه يوفنتوس.

اللاعب البالغ من العمر (31 عاماً) بقي حبيس مقاعد البدلاء منذ بداية الموسم، حيث فشل في افتكاك مكانه بالتشكيل الأساسي للمدرب ماسيمليانو أليغري بعد عودة المدافع الإيطالي المميز ليوناردو بونوتشي إلى صفوف السيدة العجوز قادماً من ميلان.

عودة بونوتشي إلى جانب كيليني في دفاع بطل إيطاليا جعلت أدوار بنعطية تنحصر في دور المعوض لأحدهما في حال الاصابة أو الإيقاف وهو أمر لا يبدو رائقاً للمدافع المغربي صاحب السمعة الجيدة بين الأندية الكبيرة في أوروبا.

وضعية بنعطية في يوفنتوس باتت معروفة لكبار أندية القارة العجوز وخاصة أندية الدوري الإنكليزي الممتاز التي ترغب في ترميم دفاعاتها خلال الفترة القادمة.

الأنباء المحيطة بالمدافع المغربي تفيد بأن أندية أرسنال ومانشستر يونايتد في مقدمة المهتمين بخدماته.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" أن أرسنال مستعد لدفع 15 مليون يورو للظفر ببنعطية بتوصية من مدرب الفريق، الإسباني، يوناي إيمري.

من جهتها قالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن مدرب مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو يرغب بدوره في ضم بنعطية، حيث يعتقد أنه سيكون إضافة قوية للفريق الذي يعاني كثيراً من الناحية الدفاعية.

وتفيد الأنباء القادمة من إيطاليا أن ميلان أيضاً مهتم بدوره بضم بنعطية في سعيه لتقوية التشكيل الطامح لحجز مكانه بين المراكز الأربعة الأولى للعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.