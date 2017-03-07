نابولي تكرّم مارادونا على طريقتها !

وارتفعت الجدارية التي نفذها أحد الفنانين المنحدرين من المدينة على الواجهة الجانبية لمجموعة مبان مرتفعة في حي سان جيوفاني تيدوشيو الشعبي. ويظهر مارادونا في الجدارية التي طغى عليها اللون الأسود، ملتحيا وهو يرمق المدينة بنظرة حادة ثاقبة.

ويعد اللاعب الأرجنتيني الذي يبلغ من العمر 56 عاما، بمثابة معبود الجماهير في المدينة منذ دفاعه عن ألوان النادي خلال الفترة الممتدة بين العامين 1984 و1991. وأدى اللاعب الدور الأساسي في إحراز نابولي لقب الدوري الإيطالي في أيار/مايو 1987، وذلك للمرة الأولى بعد مرور 61 عاما على تأسيس النادي.

وقال ماريو (49 عاما) وهو أحد المقيمين في الحي، لوكالة فرانس برس: "عندما وصل مارادونا إلى نابولي، كنت في السادسة عشرة من العمر. كنت مشجعا متعصبا لنابولي وسعيدا جدا بانضمامه إلينا".

أما جيوسيبي وهو بحار سابق، فقال إن مارادونا "بالنسبة إلي هو أفضل لاعب في التاريخ. في نابولي الآن ننظر إليه كقديس"، منتقدا في الوقت نفسه أسلوب حياته الصاخب الذي طبعته في مراحل عدة، محاولات التهرب الضريبي وتعاطي المخدرات.