مونديال روسيا 2018: سميرتين مفتشاً لشؤون العنصرية والتمييز

وجاء في بيان الاتحاد "هذه الوظيفة بدوام كامل، سيتم دمجها في نظام الاتحاد الروسي لكرة القدم. بدءاً من 15 اذار/مارس، في مقر الاتحاد الدولي، سيقدم اليكسي سميرتين برنامج انشطته حول هذه القضية، التي سيتم تنفيذها في روسيا في الوقت القريب".

وأعلن سميرتين الذي يشغل أصلاً منصب سفير لمونديال روسيا 2018، انه سيقوم "بكل شيء لاقتلاع العنصرية والتمييز من كرة القدم".

وأضاف لاعب تشلسي الانكليزي وبوردو الفرنسي السابق "في اطار التحضير لكأس القارات 2017 وكأس العالم 2018، يجب أن تظهر الدولة المنظمة روسيا إنها مثال يحتذى فيه في التسامح سواء داخل الملاعب او خارجها".

وتابع القائد السابق للمنتخب الروسي أن "العنصرية مشكلة دولية".

وتواجه الملاعب الروسية مشكلات عنصرية باستمرار.

وأكد لاعبون من أصول أفريقية والبرازيلي هالك في السنوات الأخيرة، انهم تعرضوا لإهانات عنصرية خلال المباريات، منددين بغياب العقوبات ولامبالاة الحكام أو الإداريين في مواجهة هذه الافة.