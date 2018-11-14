موعد البث المباشر لمباراة مصر وتونس والقناة الناقلة

مشاهدة مباراة مصر وتونس بث مباشر

مباراة مصر وتونس بث مباشر

تحظى مباراة مباراة مصر وتونس (المتأهلين سلفا عن المجموعة العاشرة الى نهائيات كأس الامم الأفريقية بالكاميرون) الجمعة على استاد برج العرب بأهمية قصوى سيما لمنتخب الفراعنة الساعي لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد بينما يامل منتخب "نسور قرطاج" صاحب الصدارة (12 نقطة) الى الفوز او التعادل للبقاء في القمة.

مباراة مصر وتونس- مباشر

مشاهدة مباراة مصر وتونس في بث مباشر، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات المنتخبين.

مباراة مصر وتونس يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول فيه ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة.

المباراة التوقيت (مكة المكرمة) الملعب القناة الناقلة مصر-تونس 19:00 برج العرب HD8

البث المباشر لمباراة مصر وتونس عبر الإنترنت

وستبث مباراة مصر وتونس تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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