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كرة القدم

منع مسؤول في الاتحاد الأفريقي من مغادرة الكونغو الديموقراطية

منع رئيس اتحاد الكونغو الديموقراطية لكرة القدم عضو الاتحاد الدولي للعبة كونستان أوماري المتهم بالفساد من مغادرة بلاده من قبل القضاء، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة الخميس.

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وأفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس انه تم الافراج عن اوماري الاربعاء بكفالة بعد ساعات من الاعتقال "مع عدم السماح له بمغادرة كينشاسا" الى جانب ثلاثة مسؤولين رياضيين في الكونغو الديموقراطية دون إشعار مسبق.

واوضح مصدر داخل الاتحاد الكونغولي الديموقراطي للعبة لفرانس برس ان اوماري يشغل ايضا منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي كلفه بقيادة "حملة دعم المغرب لاستضافة كأس العالم 2026"، معربا عن أسفه لقرار القضاء.

وأعلن محامي الدفاع ايمانيول كاندي لفرانس برس ان المسؤولين الثلاثة الاخرين بارثولوميو أوكيتو، الأمين العام للرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وروجيه بونديمبي وثيوبالد بينامونغو، نائبان لرئيس الاتحاد المحلي، أفرج عنهم "مؤقتا اليوم الخميس مقابل كفالة قدرها مليون فرنك كونغولي لكل منهم (625 دولار)".

واوضح المحامي ان الأربعة "لا يمكنهم مغادرة الأراضي الوطنية، ويجب أن يكونوا متاحين في أي وقت للرد على تساؤلات القاضي".

ويشتبه بأن الأشخاص المعنيين قاموا بعمليات اختلاس الأموال العامة الموجهة لتنظيم الأحداث الرياضية للمنتخبات الكونغولية.

وكان الاتحاد الوطني الكونغولي لكرة القدم أعلنت تعليق نشاطاته حتى إشعار آخر "تضامنا" مع هؤلاء القادة.

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