مدرب الجزائر يشرع في تعلم الفرنسية

وعين ألكاراز منذ نحو 10 أيام مديراً فنياً للمنتخب الجزائري خلفاً للبلجيكي جورج ليكنز الذي استقال من منصبه، على خلفية الخروج المبكر لـ"الخضر" من نهائيات كأس أمم إفريقيا التي استضافتها الغابون مطلع العام الحالي.

وقال اتحاد الكرة الجزائري في موقعه الرسمي على الانترنت اليوم الاثنين، إن ألكاراز ومساعديه الاثنين سيواصلون تعلم الفرنسية بشكل مكثف في الجزائر حتى يتسنى لهم التواصل مع اللاعبين في أسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى أوضح الاتحاد، أن ألكاراز ومساعديه عادوا إلى مدينة غرناطة الإسبانية محملين بانطباعات إيجابية خلال فترة تواجدهم في الجزائر، لافتاً أنهم جمعوا خلال خمسة أيام الكثير من المعلومات حول الكرة الجزائرية والمنتخب الأول، وهو ما سمح لهم بإعداد برنامج عمل يستمر حتى بداية شهر أيار/مايو المقبل.

وسيشرف ألكاراز على المعسكر المقبل لمنتخب المحليين في الفترة من 30 نيسان/أبريل الحالي إلى الثالث من أيار/مايو المقبل. وقبل ذلك سيقوم بمعاينة أكبر عدد ممكن من مباريات المنتخب الجزائري وأيضاً مختلف الدوريات التي ينشط فيها اللاعبون الجزائريون، ومباريات الدوري الجزائري ومباريات مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وكشف الاتحاد الجزائري، أن ألكاراز سيقوم بعد نهاية معسكر منتخب المحليين بجولة أوروبية لملاقاة لاعبي المنتخب، حتى يشرح لكل واحد منهم طريقته في العمل وماذا ينتظر من كل واحد منهم.

وسيحدد ألكاراز بعد الجولة الأوروبية قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة المقررة أمام منتخب توغو في حزيران/يونيو المقبل في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.