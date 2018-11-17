محمد صلاح وبنعطية في قائمة "BBC" المختصرة لجائزة أفضل لاعب أفريقي

ويبدو محمد صلاح حامل لقب السنة الفائتة مرشحاً فوق العادة للحفاظ على الجائزة، خاصة وأنّه يتابع تألقه مع فريقه ليفربول الإنكليزي ومنتخب مصر.

وتواجد اسم بنعطية مدافع يوفنتوس الإيطالي إثر إيجاد مكان له في تشكيلة فريقه المدججة بالنجوم على المستوى الدفاعي وإثبات أنّه أحد أفضل لاعبي أفريقيا في الوقت الحالي.



ودخلت أسماء السنغاليين ساديو مانيه (ليفربول) وكاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي) والغاني توماس بارتي (أتلتيكو مدريد الإسباني) في القائمة المختصرة أيضاً.

ويعد صلاح أبرز المرشحين للفوز بالجائزة مقارنة برفاقه، إذ سبق وتوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز وهداف الدوري وأفضل لاعب في أفريقيا التي يمنحها الاتحاد الأفريقي، إضافة للعديد من الألقاب الفردية.

ويملك صلاح فرصة الاحتفاظ بالجائزة للمرة الثانية على التوالي وذلك لأول مرة منذ فوز النيجيري أوكوشا بها (2003 و2004).

وقال صلاح عند فوزه بجائزة السنة الفائتة: "سعيدٌ جداً للفوز بهذه الجائزة"، مشيراً إلى امتلاكه مشاعر خاصة عند الفوز الذي يتوّج السنة الرائعة.