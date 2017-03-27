مارادونا لم يخطر الفيفا بقرار استقالته

وذكر الفيفا أن آخر اتصال رسمي مع مارادونا، القائد السابق لمنتخب الأرجنتين، كان خلال مشاركته في سحب قرعة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في كوريا الجنوبية في 15 آذار/مارس الجاري.

وقال متحدث باسم الفيفا "ليس هناك أي مستجدات من جانبه منذ ذلك الحين" مضيفاً أن علاقة مارادونا بالفيفا "إيجابية للغاية."

وأبلغ مارادونا صحيفة كلارين الأرجنتينية يوم الأربعاء الماضي بأنه غاضب من قرار الاتحاد الأرجنتيني بتعيين مقدم البرامج التلفزيونية مارسيلو تينلي رئيساً للجنة المنتخبات الوطنية والتي تشرف على المنتخبات بداية من تحت 17 عاماً ومروراً بالفئات العمرية الأكبر وصولاً للمنتخب الأول.

وقال مارادونا في مقابلة إنه أبلغ جياني إنفانتينو رئيس الفيفا في اتصال هاتفي بأنه سيستقيل من منصبه الشرفي في الفيفا إذا لم يتراجع الاتحاد الأرجنتيني عن قراره في غضون يومين.

ويخضع الاتحاد الأرجنتيني للعبة لوصاية لجنة تابعة للفيفا وهو ما يرى مارادونا أنه يمنح الفيفا سلطة الغاء القرار.

وتولّى مارادونا المنصب الجديد في شباط/فبراير الماضي وقال: "أخيراً تحقق أحد الأحلام التي راودتني طوال حياتي.. وهي العمل مع أشخاص يحبون كرة القدم".

بينما ذكر الفيفا أنه يريد أن يلعب مارادونا "دوراً كبيراً في نشاطات المنظمة للترويج للعبة حول العالم".

وفي كانون الثاني/يناير الماضي أبدى مارادونا دعمه لخطط إنفانتينو لزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً وهو المقترح الذي وافق عليه مجلس الفيفا لاحقاً.