لوف يعد بمواصلة تجديد دماء المنتخب الألماني

وقال لوف في مؤتمر صحافي الأربعاء عشية المباراة ضد روسيا "نحن في مرحلة تغيير، لكننا لا نستطيع إيجاد فريق جديد لا سيما في المنتخب بين ليلة وضحاها".

وأضاف "اللاعبون الجدد يحتاجون إلى خوض المباريات لكي يتأقلموا مع الأجواء الجديدة، ونحن في حاجة أيضاً إلى اللاعبين الذين يتمتعون بالنضوج والخبرة. التغيير متواصل لكنه إجراء ويحتاج إلى الوقت".

وكان لوف رفض استبعاد اللاعبين المخضرمين بعد الفشل الذريع في مونديال روسيا 2018، لكن الخسارة القاسية أمام هولندا بثلاثية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية جعله يسرع من عملية تجديد الفريق.

وعلى سبيل المثال، لم يتم استدعاء جيروم بواتنغ وسامي خضيرة إلى التشكيلة التي ستخوض مباراتي روسيا وهولندا، في حين تضمنت توماس مولر الذي لن يلعب على الأرجح أساسياً ضد روسيا.

وأعرب لوف عن رغبته في اشراك التشكيلة التي خسرت أمام فرنسا 1-2 الشهر الماضي في المباراة ضد روسيا في غيلسينكيرشن بعد أن قدمت أداء مقنعاً برغم النتيجة.

وكشف "في حراسة المرمى، سيلعب مانويل نوير، أما في المقدمة، فإن الميل هو لمشاركة ثلاثي باريس (سيرجي نابري، لوروا سانيه، وتيمو فيرنر)".

في المقابل، من المتوقع أن يغيب عن اللقاء ماريو رويس الذي يتألق في صفوف بوروسيا دورتموند وذلك بعد تلقيه كدمة قوية في مشط القدم، في حين لم يلتحق جوليان دراكسلر لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي بمعسكر المنتخب بسبب حداد عائلي.