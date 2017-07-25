قائد منتخب لبنان ينتقل إلى النجمة

ولم يكشف النجمة الذي سبق أن أحرز لقب الدوري اللبناني ثماني مرات عن القيمة المالية لهذه الصفقة لكن تقارير صحفية ذكرت أنها بلغت حوالي 300 ألف دولار لمدة موسمين ومولها أسعد السقال المرشح لرئاسة نادي النجمة.

وبدأ معتوق (30 عاماً) مسيرته الكروية مع العهد بطل الدوري قبل أن ينتقل عام 2011 للاحتراف في الإمارات حيث لعب لعدة فرق من بينها عجمان والإمارات والفجيرة.

وساهم معتوق في فوز منتخب لبنان على هونغ كونغ 2-صفر وماليزيا 2-1 هذا العام ليقترب فريقه الذي تصدر مجموعته من التأهل للمرة الأولى بتاريخه لكأس آسيا عن طريق التصفيات.

وسيكون أول ظهور لمعتوق مع النجمة عندما يبدأ فريقه الجديد حملة الدفاع عن لقب كأس النخبة أمام غريمه التقليدي الأنصار في الرابع من آب/أغسطس القادم.

وكان النجمة عزز صفوفه بتعاقده أيضاً مع حارس مرمى منتخب لبنان السابق عباس حسن الذي كان يلعب في السويد ومع علي بزي من النبي شيت وحمزة عبود من الأنصار كما جدد عقد لاعب الوسط الدولي السوري عبد الرزاق الحسين لموسم إضافي.