فيفا يوصي بإيقاف مسؤولين سابقين مدى الحياة

أوصت غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء بإيقاف المسؤولين السابقين برايان خيمينيز (غواتيمالا) وادواردو لي (كوستاريكا) مدى الحياة لتورطهما في فضيحة الفساد التي هزت الفيفا عام 2015.

وقالت الغرفة في بيان "في التقريرين النهائيين اللذين رفعتهما إلى غرفة الحكم في الثامن من شباط/فبراير، أوصى رئيسها الدكتور بوربيلي بعقوبة الإيقاف مدى الحياة عن أي نشاط مرتبط بكرة القدم للسيدين لي وخيمينيز المتهمين بمخالفة قانون الأخلاق للفيفا".

وكان برايان خيمينيز (62 عاما)، النائب السابق لرئيس الاتحاد في غواتيمالا، وادوادو لي (57 عاما)، نظيره في الاتحاد الكوستاريكي من 2007 حتى توقيفه في 2015، أقرا في الولايات المتحدة بتورطهما في تهم ابتزاز واحتيال في إطار ملف الفساد الكبير الذي طال عشرات المسؤولين السابقين في الفيفا.

وأوقف خيمينيز في كانون الثاني/يناير 2016 في بلاده، وسلم إلى الولايات المتحدة في آذار/مارس، بينما ألقت السلطات السويسرية القبض على لي في أيار/مايو 2015 وسلمته إلى القضاء الأميركي.

واستخدم الرجلان نفوذهما لدى شركات خاصة في إطار بيع حقوق النقل التلفزيوني لمنتخبي بلديهما.

ويؤكد القضاء الأميركي أنه يملك أدلة على تورطهما في ما يعتبر صراع مصالح والحصول على رشاوى وقضايا فساد.

وتم تسليم خيمينيز ولي نسخة من تقريري لجنة الأخلاق في إطار التحقيق الذي يجريه الفيفا، ودعيا إلى التعبير عن موقفها، وقد تحدد لهما جلسة استماع لهذه الغاية.

