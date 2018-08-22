"فيفا" يضع يده على اتحاد الأوروغواي

وجاء في رسالة "فيفا" التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية أن السلطة الكروية العليا أنشأت "لجنة تنظيمية" تهدف لإعادة النظام إلى الاتحاد الأوروغوياني.

وستكون لجنة "فيفا" مسؤولة عن إدارة شؤون الاتحاد حتى 28 شباط/فبراير 2019، وستقوم بمراجعة وضعه القانوني وترتيب انتخابات جديدة بعدما دخلت اللعبة في البلد الأميركي الجنوبي في أزمة منذ 30 تموز/يوليو عندما استقال الرئيس فالديس بشكل مفاجئ بعد أن كان مرشحا للفوز بولاية جديدة خلال الانتخابات المقررة في اليوم التالي.

وجاءت هذه الاستقالة المفاجئة بعد الكشف عن تسجيلات لم يعرف محتواها، الا ان وسائل إعلام ذكرت بأنها تتعلق بقادة رياضيين، عضو في الحكومة، صحافيين، رياضيين ومشجعين.

وقال أحد منافسيه أرتورو دل كامبو لصحفيين محليين "قبل خمسة أيام، سمعت تسجيلات مضرة قليلا بصورة فيلمار (فالديس)، الذي كنت على علاقة جيدة به دوما"، نافيا ان تكون له علاقة بالتسجيلات.

من جهته، قال فالديس في بيان نشره الاتحاد الأوروغوياني "وراء هذا القرار أسباب عائلية وشخصية بحتة، لا علاقة لها بالانتخابات الجارية راهنا"، مضيفا "أنفي تعرضي لأي نوع من الضغوط، التهديد او الابتزاز لاتخاذ هذا القرار".

وتم إرجاء الانتخابات التي كانت مقررة في اليوم التالي لاستقالة فالديس بعد التشكيك بأهلية المرشحين الآخرين.

والى دل كامبرو، رجل الاعمال المرتبط بالقطاع الزراعي، ترشح ايضا لمنصب الرئاسة ادواردو ابولافيا الذي تصفه وسائل الإعلام المحلية بالشخص القريب من وكيل الاعمال الجدلي فرانسيسكو كاسال.

ويمثل كاسال، لاعب اتلتيكو مدريد الاسباني وفاسكو دا غاما البرازيلي سابقا والذي تحول الى وكيل للاعمال عام 2000، أكثرية لاعبي الاوروغواي وتملك مجموعته حقوق نقل مباريات كرة القدم في الاوروغواي حتى 2025.

وبإرجاء الانتخابات وانتقال ادارة الاتحاد الى "فيفا"، ستنتقل مهمة الاشراف على المنتخب الوطني الى مدرب منتخب دون 20 سنة فابيان كويتو في المباراة الودية المقبلة ضد المكسيك في 7 أيلول/سبتمبر في هيوستن الأميركية، وذلك في ظل غياب من يفاوض المدرب أوسكار تاباريز على تمديد عقده.

ورغم أن عدد سكانها لا يتجاوز الـ3,5 مليون نسمة، فرضت الأوروغواي نفسها من كبار اللعبة في أميركا الجنوبية والعالم على حد سواء، وتوجت بطلة لموندياليي 1930 و1950، وهي تصدرت بقيادة تاباريز ونجوم كبار مثل لويس سواريز وأدينسون كافاني مجموعتها في الدور الاول من مونديال روسيا 2018 بثلاثة انتصارات، ثم تخطت البرتغال 2-1 في ثمن النهائي قبل اقصائها في ربع النهائي امام فرنسا (2-صفر) التي توجت لاحقا باللقب.

