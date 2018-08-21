غياب مؤقت لميسي عن الأرجنتين

وقال سكالوني في مؤتمر صحافي "لقد تحدثت مع ميسي وانطلاقاً من هذه المحادثة أعلنت تشكيلتي. لم نتحدث عما يمكن أن يحصل مستقبلاً. نحن نعرف ما يمثله ميسي لنا وسنرى ما سيحصل في المستقبل".

وبحسب وسائل الاعلام المحلية، طلب ميسي (31 عاماً) اعفاءه من المباريات الودية الأربع المتبقية للمنتخب في عام 2018، وذلك في أعقاب خروج الأرجنتين من الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا على يد فرنسا (2-4).

ولم يتحدث ميسي لوسائل الإعلام منذ الخروج من المونديال، ما أثار شكوكاً حول استمراره المشاركة مع منتخب بلاده.

وسبق لصاحب الكرة الذهبية خمس مرات أن أعلن اعتزاله اللعب دولياً في أعقاب خسارة الأرجنتين في نهائي كوبا أميركا 2016 أمام تشيلي. إلا أن اللاعب الذي لا يزال يبحث عن أول ألقابه مع المنتخب، عاد عن الاعتزال بعد أشهر قليلة.

وأشار سكالوني الذي أوكلت اليه مهمة الاشراف على المنتخب مؤقتاً بانتظار ايجاد خلف لخورخي سامباولي بعد إقالة الأخير من منصبه على خلفية المشاركة المخيبة للآمال في مونديال روسيا، إلى أن المحادثة مع ميسي "كانت جيدة.

تربطني به علاقة جيدة. إنه ليس في التشكيلة هذه لكننا سنرى ما سيحصل لاحقاً"، دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل.

وخلت التشكيلة الأرجنتينية التي أعلنت الجمعة، من أنخل دي ماريا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، سيرخيو أغويرو ونيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي الإنكليزي)، وغونزالو هيغواين (ميلان الإيطالي).

وتستهل الأرجنتين مبارياتها الودية بلقاء غواتيمالا في مدينة لوس أنجليس الأميركية في السابع من أيلول/سبتمبر، وكولومبيا في نيويورك في 11 منه. ولم يتم بعد تحديد هوية المنتخبين اللذين ستلاقيهما الأرجنتين في المباراتين الأخيرتين (تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر).

وأعاد سكالوني استدعاء لاعبين غابوا عن تشكيلة سامباولي في المونديال، مثل مهاجمي إنتر ميلان الإيطالي ماورو إيكاردي ولاوتارو مارتينيز، وحارس مانشستر يونايتد الإنكليزي سيرخيو روميرو الذي غاب عن المونديال بسبب إصابة في الركبة، وجيوفاني سيميوني (فيورنتينا الإيطالي).

كما أعاد سكالوني الذي كان مساعداً لسامباولي في مونديال روسيا، استدعاء لاعبين من تشكيلة المونديال، مثل جيوفاني لو سيلسو (باريس سان جيرمان) وباولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي).

وكشف سكالوني، اللاعب السابق لنيولز أولد بويز وديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، الثلاثاء بأن "أيا من اللاعبين لم يقل لي بأنه لا يريد استدعاءه إلى المنتخب. من الواضح أنه من الضروري إدراج أشخاص جدد في هذه المغامرة. تحدثت مع غالبية اللاعبين وقالوا بأنهم على ذمة المنتخب في أي وقت".

وأوضح "هذه لحظة تجديد ونحن مقتنعون بأن الوقت قد حان لدعوة هؤلاء الشبان. لديهم إمكانات هائلة".