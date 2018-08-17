غوندوغان سيواصل مشواره مع المنتخب الألماني



وأكد غوندوغان عبر حسابه على إنستاغرام أنّ حلمه هو "إحراز لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا والفوز بلقب على الأقل مع المنتخب الوطني".

ويأتي موقف غوندوغان مخالفا لقرار أوزيل لاعب وسط أرسنال الإنكليزي، والذي قرر اعتزال اللعب مع المنتخب على خلفية "العنصرية" والجدل التي أثارته الصورة مع الرئيس التركي في منتصف أيار/مايو الماضي.

وقرر أوزيل، المولود في ألمانيا لعائلة تركية الأصل على غرار غوندوغان، الاعتزال دولياً بسبب الانتقادات القاسية التي تعرض لها منذ تلك الصورة المثيرة للجدل التي أثارت أسئلة حول ولائهما لألمانيا قبل نهائيات كأس العالم في روسيا، وفي ظل التوتر في العلاقات بين برلين وأنقرة.

وشدد غوندوغان ردا على الانتقادات بأن تلك الصورة ليس لديها أي أبعاد سياسية، فيما التزم أوزيل الصمت لما بعد المونديال قبل أن يتخذ قراره "بقلب مفعم بالاسى، وبعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب على المستوى الدولي ما دمت أشعر بهذه العنصرية وعدم الاحترام تجاهي".

وبقراره مواصلة المشوار مع المنتخب الألماني، انضم غوندوغان لثنائي وسط ريال مدريد الإسباني طوني كروس ويوفنتوس الإيطالي سامي خضيرة (31 عاما) اللذين أعلنا الخميس أنهما سيستمران في الدفاع عن ألوان المنتخب الألماني.