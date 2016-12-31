صور - الضباب يؤجل مباراة ريدينغ ونجمه علي الحبسي مع فولهام
تسبب الضباب الكثيف في إيقاف لقاء ريدينغ مع فولهام أمس الجمعة ضمن مسابقة الدوري الإنكليزي للدرجة الأولى.
ونشر الحارس العماني علي الحبسي اليوم السبت العديد من الصور التي وضّحت سبب (التأجيل المنطقي) لتتمة لمباراة والتي كانت تشير نتيجتها إلى التعادل بلا أهداف مع نهاية الشوط الأول.
واتخذ الحكم جيمس لينينغتون قراره بإيقاف المباراة بعد أن تشاور أكثر من مرة مع مساعديه خلال سير الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية التدريجي.
ويملك ريدينغ فرصة جيدة هذا الموسم في الصعود إلى الدوري الممتاز حيث يحتل حالياً المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق 8 نقاط عن برايتون آند هوف ألبيون الثاني و9 عن نيوكاسل المتصدر علماً أنّ نتيجة لقاء الأمس ضمن المرحلة 24 لم تحسم بعد.
ويتأهل البطل والوصيف إلى الدوري الممتاز مباشرة بينما يلعب أصحاب المراكز (من 3 إلى 6) مباريات إقصائية قبل أن يصعد فريق منهم إلى البريمير ليغ.