صور - الضباب يؤجل مباراة ريدينغ ونجمه علي الحبسي مع فولهام

ونشر الحارس العماني علي الحبسي اليوم السبت العديد من الصور التي وضّحت سبب (التأجيل المنطقي) لتتمة لمباراة والتي كانت تشير نتيجتها إلى التعادل بلا أهداف مع نهاية الشوط الأول.

تم تأجيل مباراتنا يوم امس امام فولهام بسبب الاجواء و الضباب الكثيف بعد ما انهينا الشوط الاول بتعادل 0-0 pic.twitter.com/7JZrWgtvUV — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) December 31, 2016

واتخذ الحكم جيمس لينينغتون قراره بإيقاف المباراة بعد أن تشاور أكثر من مرة مع مساعديه خلال سير الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية التدريجي.

ويملك ريدينغ فرصة جيدة هذا الموسم في الصعود إلى الدوري الممتاز حيث يحتل حالياً المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 43 نقطة بفارق 8 نقاط عن برايتون آند هوف ألبيون الثاني و9 عن نيوكاسل المتصدر علماً أنّ نتيجة لقاء الأمس ضمن المرحلة 24 لم تحسم بعد.

ويتأهل البطل والوصيف إلى الدوري الممتاز مباشرة بينما يلعب أصحاب المراكز (من 3 إلى 6) مباريات إقصائية قبل أن يصعد فريق منهم إلى البريمير ليغ.