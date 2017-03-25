سوريا وحلم المونديال أمام مطب الشمشون

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حطت طائرة المنتخب السوري لكرة القدم على الأراضي الكورية الجنوبية صباح السبت، وبعد ذلك توجه اللاعبون إلى مقر إقامتهم بمدينة سيؤول، حيث منحتهم إدارة الفريق قسطاً من الراحة قبل إجراء حصةٍ تدريبية مساء اليوم نفسه، والتي شهدت تواجد معظم اللاعبين.

ويستعد نسور قاسيون لخوض مباراةٍ لابديل عن الفوز فيها أمام كوريا الجنوبية، إذا ما أرادوا استكمال مشوارهم في تصفيات كأس العالم 2018، حيث عادت حظوظ السوريين بالتأهل من جديد إلى المونديال القادم بعد تغلبهم في المباراة الماضية على أوزبكستان بهدفٍ نظيف، مما جعل سورية تحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد ثمان نقاط.

ويتوقع أغلب المتابعين أن يدخل المنتخب السوري المباراة بشعارٍ وحيد هو الفوز، وكيف لا يتحقق ذلك ويصبح واقعاً و نسور قاسيون يعيشون مرحلة مستقرة نسبياً في مختلف النواحي خاصةً مع تواجد أغلب لاعبي المنتخب باستثناء عمرو ميداني الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف، كما شكلت عودة فراس الخطيب دفعة معنوية كبيرة، المهاجم الذي ساهم بفوز الفريق في المباراة الماضية عبر حصوله على ركلة جزاء في آخر دقائق المباراة، كما لوحظ تمتع اللاعبين بروحٍ قتالية وحماسٍ كبيرٍ لعل هذا يستثمر ويعطي أفضل النتائج أمام الشمشون الكوري.

على المقلب الآخر لن تكون كوريا الجنوبية فريسةً سهلة لأي خصم، فهي ترى في مباراة سورية محطةً للتعويض بعد الخسارة المفاجئة أمام الصين بهدفٍ دون مقابل، مما يجعل المعادلة صعبة على كلا المنتخبين. وكانت مباراة سورية و كورية الجنوبية ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018 قد انتهت بالتعادل السلبي في سبتمبر/ أيلول الماضي على أرضية ملعب "باروا ستاديوم" في ماليزيا.

وتعلق الجماهير السورية أمالاً كبيرةً على لاعبي المنتخب خاصةً بعد مباراة أوزبكستان، فهم اللذين أدخلوا في الأيام الماضية فرحةً من نوعٍ آخر على قلوب ملايين السوريين. من جانبه أكد فادي دباس نائب رئيس اتحاد الكرة السوري ومدير المنتخب أن الفوز على كوريا الجنوبية ليس مستحيلاً، كما صرح قائلاً : " لاعبينا يتمتعون بقدرٍ كبيرٍ من المسؤولية ويلعبون بروح قتالية و بطموح الفوز في كل المواجهات"، في حين اعتبر عبد القادر كردغلي قائد المنتخب السوري سابقاً أن الفوز على كوريا الجنوبية يحتاج إلى المغامرة الهجومية مع التغطية السليمة للمواقع الدفاعية، وتابع قائلاً: "أي نتيجة غير الفوز لن تخدم المنتخب ولذلك علينا اللعب بطموح الفوز".

إذاً تترقب جماهير الكرة السورية مباراة منتخب بلادها أمام كوريا الجنوبية على أحرٍ من الجمر، فقد يصبح الحلم حقيقةً هذه المرة، وتنال سوريا شرف التأهل إلى مونديال روسيا القادم. الفوز ثم الفوز هذا ما يحتاجه السوريون، فهل سينقض نسور قاسيون على الكوريين وتكون سيؤول محطة الانطلاق نحو الحلم المونديالي، لعل التاريخ يكتب في هذه الموقعة بأقلام السوريين