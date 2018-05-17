رونالدو.. هو أكثر ما ندم عليه فينغر في أرسنال

وتعاقد فينغر مع عدد من أفضل لاعبي الدوري خلال عهده وبينهم تييري هنري وروبير بيريس وسيسك فابريغاس ومسعود أوزيل لكنّ أرسنال فشل في ضم رونالدو الذي انتقل للغريم مانشستر يونايتد عام 2003.

ومضى رونالدو ليساعد يونايتد على الفوز بالدوري ثلاث مرات بجانب احراز لقب كأس الاتحاد الانكليزي ودوري أبطال أوروبا قبل انضمامه لريال مدريد في 2009.

وأبلغ فينغر موقع أرسنال على الانترنت: "أهم لاعب يأتي إلى ذهني (فشلنا في التعاقد معه) هو (كريستيانو) رونالدو".

وأضاف: "كان هنا برفقة والدته وكنّا قريبين للغاية. ثم جاء مانشستر يونايتد وكان يعمل به في ذلك الوقت كارلوس كيروش. لعب يونايتد ضد سبورتنغ لشبونة وكان رونالدو رائعاً وتعاقدوا معه".

وتابع: "يمكن تخيل كيف سيكون الحال في ذلك الوقت إذا امتلكت تييري هنري ورونالدو معاً... كان هذا سيغير بالتأكيد من تاريخي هنا أيضاً".

وقال فينغر إنّ أرسنال لم يستطع التنافس مع المبلغ الذي دفعه يونايتد وقيمته 12 مليون جنيه استرليني (16.23 مليون دولار) لضم اللاعب البرتغالي.

وأضاف المدرب الفرنسي: "هناك أمور دائماً كان يمكن القيام بها بشكل مختلف، لكن مشكلة المفاوضات هي معرفة متى تدفع ومتى لا تدفع. عندما عرضنا 4.5 مليون جنيه استرليني كانت المفاوضات جارية. كنّا قريبين للغاية. لكنّ مانشستر يونايتد جاء ودفع 12 مليون جنيه استرليني وهذا مبلغ لم نستطع تحمله في ذلك الوقت".

وقاد فينغر أرسنال للمرة 1235 والأخيرة لينهي النادي اللندني مشواره في الدوري بالفوز 1-صفر على هدرسفيلد تاون الأحد الماضي.

وسيسعى رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عندما يلتقي ريال مدريد مع ليفربول في النهائي يوم 26 مايو/آيار.