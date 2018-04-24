رحيل هنري ميشال، المدرب السابق للمغرب وتونس

أعلن الاتحاد الوطني للاعبين المحترفين الثلاثاء عبر تويتر أن هنري ميشال، المدرب السابق لمنتخب فرنسا في كرة القدم بين 1984 و1988، توفي عن 70 عاماً.

وأضاف الاتحاد في تغريدة "هنري ميشال، صرح كرة القدم الفرنسية، فارقنا هذا الصباح"، موجهاً "أصدق تعازيه إلى عائلة وأقارب" المدرب الذي قاد منتخب بلاده الأولمبي إلى الفوز بذهبية أولمبياد لوس أنجليس 1984.

وأشرف هنري ميشال على تدريب العديد من الأندية العربية كالزمالك المصري والعربي القطري والرجاء البيضاوي، إضافة إلى منتخبات المغرب وتونس والامارات.

خاض هنري ميشال تجربة طويلة في ملاعب القارة السمراء حيث درب منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا الاستوائية وكينيا.