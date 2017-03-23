رئيس الـ"كاف" الجديد يصل مصر

وصل الملغاشي أحمد أحمد، الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إلى العاصمة المصرية القاهرة قادماً من الإمارات في أول زيارة لمصر لممارسة عمله بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر بعد فوزه في انتخابات رئاسة الاتحاد التي جرت في إثيوبيا قبل أيام.

كان هاني أبوريدة رئيس اتحاد كرة القدم المصري وكبار المسؤولين بوزارة الشباب والرياضة المصرية في استقبال أحمد أحمد.

ومن المقرر أن يزور رئيس كاف الجديد مقر الاتحاد الأفريقي بالقاهرة للاجتماع بمسؤوليه وإنهاء بعض الأعمال داخل الاتحاد، كما سيلتقي بخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري قبل أن يبدأ مباشرة أعمال الاتحاد الأفريقي من مقره بالقاهرة .

كما سيزور أحمد أحمد مقر اتحاد الكرة المصري على أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي خلال الساعات المقبلة في أول تواجد لرئيس الكاف الجديد بمقر الاتحاد في القاهرة.

يذكر أن أحمد أحمد، الذي يترأس اتحاد كرة القدم في مدغشقر، قد فاز على الكاميروني عيسى حياتو في انتخابات رئاسة كاف خلال الجمعية العمومية التي عقدت بإثيوبيا، حيث حصل على 34 صوتاً، مقابل 20 صوتاً لحياتو، منهياً 29 عاماً متواصلة لمنافسه الكاميروني في رئاسة الاتحاد الأفريقي.