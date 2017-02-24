دول الشمال تتراجع عن تنظيم يورو 2024

وقال ياسبر مولر، رئيس الاتحاد الدنماركي، عقب اجتماع عقد بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن: "علينا أن نعترف بأننا لسنا مستعدين".

لكن دول الشمال قررت تشكيل مجموعة دائمة لبحث إمكانية التقدم بطلبات تنظيم مشترك في المستقبل، وستبحث أيضاً إمكانية التقدم بملف لطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم للسيدات.

وكان رؤساء اتحادات الكرة في دول الشمال قد أعلنوا قبل عام عن بدء مناقشات بشأن طلب التنظيم المشترك ليورو 2024 .

وتحتضن الدنمارك أربع مباريات ببطولة يورو 2020 التي تقام في 13 دولة أوروبية.

وكانت السويد قد احتضنت يورو 1992 التي توجت الدنمارك بلقبها، وأقيمت نسخة 2012 في أوكرانيا وبولندا بالتنظيم المشترك.

وستشمل مجموعة دول الشمال أيضًا ممثل عن جزر فاروه.

وأكدت كل من ألمانيا وتركيا خوض المنافسة على استضافة يورو 2024 وتستمر المهلة المحددة لتلقي الاتحاد الأوروبي (يويفا) إخطاراً بقرار التقدم بطلب الاستضافة حتى الثالث من أذار/مارس. وسيجرى الإعلان عن البلد المنظم في أيلول/سبتمبر 2018 .