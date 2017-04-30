دوري أبطال إفريقيا....اصطدام عملاقين عربيين

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1 أهمية منافسة دوري أبطال إفريقيا

بالغة جدا، فهناك أرباح مالية مهمة للغاية تحققها الفرق التي تذهب إلى أبعد نقطة في هاته المنافسة القارية، ضف لذلك أن الفائز باللقب سيشارك في كأس العالم للأندية مما يساعد على جلب مستشهرين عالميين وتلميع صورة الفريق المتوج، دون إغفال العروض الإحترافية التي تنهال على لاعبي الفريق المتحصل على اللقب.

2 نادي القرن، الأهلي المصري

فعلا نادي القرن بكل إستحقاق، فكرة القدم المصرية لها سمعة طيبة على الصعيد الإفريقي بالنظر لعدد الألقاب التي حققتها الفرق المصرية ، فالأهلي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا ٨ مرات، نسخ ١٩٨٢ـ ١٩٨٧ـ ٢٠٠١ـ ٢٠٠٥ـ ٢٠٠٦ـ ٢٠٠٨ ٢٠١٢ـ ٢٠١٣ دليل قاطع على أن الأهلي المصري من كبار القارة عن جدارة وإستحقاق.

3 الوداد البيضاوي

أحد أعمدة كرة القدم المغربية لم يحقق لقب أبطال إفريقيا سوى مرة واحدة نسخة ١٩٩٢، لكنه في نفس الوقت متألق جدا على صعيد الدوري المغربي الممتاز فقد حقق درع البطولة ١٨ مرة، كأس العرش ٩ مرات، كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس مرة واحدة نسخة 2002.

4 نظام المجموعات

في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هناك أربع مجموعات حيث ستتواجه كل الفرق دهابا وإيابا، وبعد إحتساب عدد النقاط المحصل عليها يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة لتنطلق بعد ذلك مرحلة أخرى عنوانها البارز خروج المغلوب حتى الوصول للمباراه النهائية.

5 الحذر ثم الحذر من القطن الكامروني وزاناكو الزامبي

من دون أدنى شك فكرة القدم الكاميرونية والزامبية لها سمعة جد محترمة، فقطن الكامرون خسر نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة ٢٠٠٨ وخسر أيضا نهائي كأس الإتحاد الإفريقي نسخة ٢٠٠٣ مما يعني أن الفريق الكاميروني يتمتع بتجربة إفريقية وقادر على خلق المفاجأة داخل هاته المجموعة في حين لن يكون زاناكو لقمة سائغة بالرغم من عدم وصوله لأي نهائي على الصعيد القاري.

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