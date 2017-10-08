حصيلة التصفيات المؤهلة للمونديال

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تنقسم التصفيات على ستة اتحادات قارية هي أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والوسطى وبحر الكاريبي، وأمريكيا الجنوبية وأقيانوسيا.

أما عدد المنتخبات المنافسة على بلوغ الحدث الأبرز لكرة القدم العالمية فهو 209 منتخبا.

بالعودة إلى التصفيات الحالية بلغ عدد المنتخبات المترشحة إلى حدود السبت السابع من أكتوبر الحالي ثلاثة عشر منتخبا لعبوا إلى حد الآن 812 مباراة وفق إحصائيات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أما عدد الأهداف المسجلة فبلغ 2311 هدفا أي بمعدل 2.85 هدفا في كل مباراة.

بالعودة إلى مجرى المباريات لم يترشح عن إفريقيا إلى حد الآن سوى المنتخب النيجيري بانتظار لقاء مصر اليوم ضد الكونغو حيث ستحصد ورقة العبور الأولى منذ عام 1990 متى تمكنت من الفوز.

يسند للقارة السمراء خمسة مقاعدة في المونديال ويشارك في التصفيات 53 منتخبا وتلوح في الأفق سيطرة عربية على الفرق التي ستبلغ المونديال إذ تتزعم كل من تونس ومصر والمغرب مجموعاتها قبل جولة وحيدة من نهاية التصفييات فيما ستكون الورقة الخامسة بين كل من السينغال وبوركينافاسو، وسجل خلال هذه التصفيات إلى حد الآن 287 في 115 مباراة.

أما تصفيات أمريكيا الجنوبية فتحتدم المنافسة فيها أيضا ولم يبلغ المونديال إلى حد الآن سوى منتخب السيليساو بعد لعب 85 مباراة سجل خلالها 226 هدفا.

11 فريقا يخوضون منافسات ضمن هذا الاتحاد يبلغ 4 منهم النهائيات بشكل مباشر فيما يجري الخامس لقاء فاصلا مع بطل منطقة أوقيانوسيا، والمنافسة تحتدم الآن بين 6 منتخبات بعد بلوغ البرازيل المونديال.

القارة الآسوية حسمت منافسات التأهل للمونديال بخصوصها بعد ضمان كل من اليابان وإيران والسعودية وكوريا الجنوبية ورقات العبور المباشرة بينما ستكون البطاقة الخامسة بين الفائز من الملحق الأسيوي (أستراليا أو سوريا) ورابع اتحاد الكونكاكاف.

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