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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

جوائز ضخمة وكأس جديدة في أمم آسيا 2019

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أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة زيادة الجوائز المالية لكأس آسيا 2019 التي تستضيفها الامارات، الى 15 مليون دولار، لتكون الأضخم في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1956 وستشهد نسختها المقبلة مشاركة أكبر عدد من المنتخبات.

AFP

ووصلت جوائز النسخة الأخيرة التي أقيمت في استراليا عام 2015 وأحرز لقبها البلد المضيف، إلى عشرة ملايين دولار. الا ان النسخة المقبلة التي تقام في الإمارات بين الخامس من كانون الثاني/يناير والأول من شباط/فبراير، سيشارك فيها 24 منتخبا بدلا من 16، وذلك للمرة الأولى.

وقال الشيخ سلمان خلال حفل سحب القرعة الذي أقيم الجمعة في دبي "الجوائز المالية ستصل الى 15 مليون دولار، وستنال المنتخبات الـ 24 المشاركة حصة من الجوائز، اضافة الى نيل البطل خمسة ملايين دولار والوصيف ثلاثة ملايين دولار".

وأكد الرئيس البحريني للاتحاد القاري ان النسخة المقبلة "ستكون تاريخية بكل ما للكلمة من معنى".

وتم خلال الحفل الكشف عن نسخة جديدة من الكأس التي سيرفعها البطل، اضافة الى "تعويذة" البطولة، وهي عبارة عن "صقر"، نظرا للأهمية التي يحظى بها هذا الطائر في تراث دولة الامارات العربية المتحدة.                                   

 

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