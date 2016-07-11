جميع ملخصات يورو 2016

July 11, 2016 22:09 نضع بين ايديكم جميع ملخصات يورو 2016، فقط اضغط على اسم المنتخب أو نتيجة المباراة واستمتع بمشاهدة ملخص المباراة الذي اخترته.