جميع ملخصات يورو 2016

يورو 2016 مباشرةً وحصرياً على beIN SPORTS
الخميس 7 يوليو 2016
|نصف النهائي
مارسيليا
|ألمانيا
|0 - 2
|فرنسا
|beIN MAX 1,2,3
الأحد 3 يوليو 2016
السبت 2 يوليو 2016
|ربع النهائي
بوردو
|ألمانيا
|1(6) - 1(5)
|إيطاليا
|beIN MAX 1,2,3
الجمعة 1 يوليو 2016
|ربع النهائي
ليل
|ويلز
|3 - 1
|بلجيكا
|beIN MAX 1,2,3
الخميس 30 يونيو 2016
|ربع النهائي
مارسيليا
|بولندا
|1 (3) - 1(5)
|البرتغال
|beIN MAX 1,2,3
الأثنين 27 يونيو 2016
|دور الستة عشر
سان دينس
|إيطاليا
|2 - 0
|إسبانيا
|beIN MAX 1,2,3
|دور الستة عشر
نيس
|إنكلترا
|1 - 2
|آيسلندا
|beIN MAX 1,2,3
الأحد 26 يونيو 2016
|دور الستة عشر
ليون
|فرنسا
|2 - 1
|جمهورية أيرلندا
|beIN MAX 1,2,3
|دور الستة عشر
ليل
|ألمانيا
|3 - 0
|سلوفاكيا
|beIN MAX 1,2,3
|دور الستة عشر
تولوز
|المجر
|0 - 4
|بلجيكا
|beIN MAX 1,2,3
السبت 25 يونيو 2016
|دور الستة عشر
سانت إتيان
|سويسرا
|1 - 1(5-4)
|بولندا
|beIN MAX 1,2,3
|دور الستة عشر
باريس
|ويلز
|1 - 0
|أيرلندا الشمالية
|beIN MAX 1,2,3
|دور الستة عشر
لنس
|كرواتيا
|0 - 1
|البرتغال
|beIN MAX 1,2,3
الأربعاء 22 يونيو 2016
|
سان دينس
|آيسلندا
|2 - 1
|النمسا
|beIN MAX 2
|
ليون
|المجر
|3 - 3
|البرتغال
|beIN MAX 1,3
|
المجموعة E
|إيطاليا
|0 - 1
|جمهورية أيرلندا
|beIN MAX 2,3
|
المجموعة E
|السويد
|0 - 1
|بلجيكا
|beIN MAX 1
الثلاثاء 21 يونيو 2016
|
المجموعة C
|أوكرانيا
|0 - 1
|بولندا
|beIN MAX 2
|
المجموعة C
|أيرلندا الشمالية
|0 - 1
|ألمانيا
|beIN MAX 1,3
|
المجموعة D
|جمهورية التشيك
|0 - 2
|تركيا
|beIN MAX 2
|
المجموعة D
|كرواتيا
|2 - 1
|إسبانيا
|beIN MAX 1,3
السبت 18 يونيو 2016
|
المجموعة E
|بلجيكا
|3 - 0
|جمهورية أيرلندا
|beIN MAX 1,2,3
|
مارسيليا
|آيسلندا
|1 - 1
|المجر
|beIN MAX 1,2,3
|
باريس
|البرتغال
|0 - 0
|النمسا
|beIN MAX 1,2,3
الجمعة 17 يونيو 2016
|
المجموعة E
|إيطاليا
|1 - 0
|السويد
|beIN MAX 1,2,3
|
المجموعة D
|جمهورية التشيك
|2 - 2
|كرواتيا
|beIN MAX 1,2,3
|
المجموعة D
|إسبانيا
|3 - 0
|تركيا
|beIN MAX 1,2,3
الخميس 16 يونيو 2016
|
المجموعة B
|إنكلترا
|2 - 1
|ويلز
|beIN MAX 1,2,3
|
المجموعة C
|أوكرانيا
|0 - 2
|أيرلندا الشمالية
|beIN MAX 1,2,3
|
المجموعة C
|ألمانيا
|0 - 0
|بولندا
|beIN MAX 1,2,3
الأربعاء 15 يونيو 2016
|
المجموعة B
|روسيا
|1 - 2
|سلوفاكيا
|beIN MAX 1,2,3
|
المجموعة A
|رومانيا
|1 - 1
|سويسرا
|beIN MAX 1,2,3
|
المجموعة A
|فرنسا
|2 - 0
|ألبانيا
|beIN MAX 1,2,3
الثلاثاء 14 يونيو 2016
|
المجموعة F
|النمسا
|0 - 2
|المجر
|beIN MAX 1,2,3
|
المجموعة F
|البرتغال
|1 - 1
|آيسلندا
|beIN MAX 1,2,3
الأثنين 13 يونيو 2016
|
المجموعة D
|إسبانيا
|1 - 0
|جمهورية التشيك
|beIN MAX 1,2,3
|
المجموعة E
|جمهورية أيرلندا
|1 - 1
|السويد
|beIN MAX 1,2,3
|
المجموعة E
|بلجيكا
|0 - 2
|إيطاليا
|beIN MAX 1,2,3
الأحد 12 يونيو 2016
|
المجموعة D
|تركيا
|0 - 1
|كرواتيا
|beIN MAX 1,2,3
|
المجموعة C
|بولندا
|1 - 0
|أيرلندا الشمالية
|beIN MAX 1,2,3
|
المجموعة C
|ألمانيا
|2 - 0
|أوكرانيا
|
beIN MAX 1,2,3
السبت 11 يونيو 2016
|
المجموعة A
لنس
|ألبانيا
|0 - 1
|سويسرا
|beIN MAX 1,2,3
|
المجموعة B
|ويلز
|2 - 1
|سلوفاكيا
|beIN MAX 1,2,3
|
المجموعة B
|إنكلترا
|1 - 1
|روسيا
|beIN MAX 1,2,3
الجمعة 10 يونيو 2016
|
المجموعة A
سان دينس
|فرنسا
|2 - 1
|رومانيا
|
beIN MAX 1,3