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كأس العالم روسيا FIFA 2018
كرة القدم

جميع ملخصات يورو 2016

نضع بين ايديكم جميع ملخصات يورو 2016، فقط اضغط على اسم المنتخب أو نتيجة المباراة واستمتع بمشاهدة ملخص المباراة الذي اخترته.

AFP
 

يورو 2016 مباشرةً وحصرياً على beIN SPORTS

الأحد 10 يوليو 2016​
النهائي
سان دينس		  البرتغال   1 - 0    فرنسا beIN MAX 1,2,3
 
الخميس 7 يوليو 2016
نصف النهائي
مارسيليا		  ألمانيا   0 - 2    فرنسا beIN MAX 1,2,3

الأربعاء 6 يوليو 2016

نصف النهائي
ليون

  البرتغال    2 - 0    ويلز  beIN MAX 1,2,3
 
الأحد 3 يوليو 2016    
ربع النهائي
سان دينس		  فرنسا   5 - 2    آيسلندا

beIN MAX 1,2,3

 
السبت 2 يوليو 2016    
ربع النهائي
بوردو		  ألمانيا   1(6) - 1(5)    إيطاليا beIN MAX 1,2,3
الجمعة 1 يوليو 2016
ربع النهائي
ليل		  ويلز   3 - 1    بلجيكا beIN MAX 1,2,3
الخميس 30 يونيو 2016
ربع النهائي
مارسيليا		  بولندا   1 (3) - 1(5)     البرتغال beIN MAX 1,2,3
الأثنين 27 يونيو 2016
دور الستة عشر​
سان دينس		  إيطاليا   2 - 0    إسبانيا beIN MAX 1,2,3
دور الستة عشر​
نيس		   إنكلترا   1 - 2     آيسلندا beIN MAX 1,2,3
الأحد 26 يونيو 2016
دور الستة عشر​
ليون		  فرنسا   2 - 1    جمهورية أيرلندا beIN MAX 1,2,3
دور الستة عشر​
ليل		  ألمانيا   3 - 0    سلوفاكيا beIN MAX 1,2,3
دور الستة عشر​
تولوز		   المجر   0 - 4     بلجيكا beIN MAX 1,2,3
السبت 25 يونيو 2016
دور الستة عشر​
سانت إتيان		  سويسرا    1 - 1(5-4)    بولندا beIN MAX 1,2,3
دور الستة عشر​
باريس		  ويلز   1 - 0    أيرلندا الشمالية beIN MAX 1,2,3
دور الستة عشر​
لنس		  كرواتيا   0 - 1    البرتغال beIN MAX 1,2,3
 
الأربعاء 22 يونيو 2016
 
المجموعة F
سان دينس		  آيسلندا   2 - 1    النمسا beIN MAX 2
 
المجموعة F
ليون		  المجر   3 - 3    البرتغال beIN MAX 1,3
 
المجموعة E
ليل		  إيطاليا   0 - 1    جمهورية أيرلندا beIN MAX 2,3
 
المجموعة E
نيس		  السويد   0 - 1    بلجيكا beIN MAX 1
الثلاثاء 21 يونيو 2016
 
المجموعة C
مارسيليا		  أوكرانيا   0 - 1    بولندا beIN MAX 2
 
المجموعة C
باريس		  أيرلندا الشمالية   0 - 1    ألمانيا beIN MAX 1,3
 
المجموعة D
لنس		  جمهورية التشيك   0 - 2    تركيا beIN MAX 2
 
المجموعة D
بوردو		  كرواتيا   2 - 1    إسبانيا beIN MAX 1,3
الأثنين 20 يونيو 2016
 
المجموعة B
تولوز		  روسيا   0 - 3    ويلز beIN MAX 2
 
المجموعة B
سانت إتيان		  سلوفاكيا   0 - 0    إنكلترا beIN MAX 1,3
الأحد 19 يونيو 2016    
 
المجموعة A
ليون		  رومانيا   0 - 1    ألبانيا beIN MAX 2
 
المجموعة A
ليل		  سويسرا   0 - 0    فرنسا beIN MAX 1,3
السبت 18 يونيو 2016
 
المجموعة E
بوردو		  بلجيكا   3 - 0    جمهورية أيرلندا   beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة F
مارسيليا		  آيسلندا   1 - 1    المجر beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة F
باريس		  البرتغال   0 - 0    النمسا beIN MAX 1,2,3
الجمعة 17 يونيو 2016
 
المجموعة E
تولوز		  إيطاليا   1 - 0    السويد beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة D
سانت إتيان		  جمهورية التشيك    2 - 2    كرواتيا beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة D
نيس		  إسبانيا   3 - 0    تركيا beIN MAX 1,2,3
الخميس 16 يونيو 2016
 
المجموعة B
لنس		  إنكلترا   2 - 1    ويلز beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة C
ليون		  أوكرانيا   0 - 2    أيرلندا الشمالية beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة C
سان دينس		  ألمانيا   0 - 0    بولندا beIN MAX 1,2,3
الأربعاء 15 يونيو 2016
 
المجموعة B
ليل		  روسيا   1 - 2    سلوفاكيا beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة A
باريس		   رومانيا   1 - 1    سويسرا beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة A
مارسيليا		  فرنسا   2 - 0    ألبانيا beIN MAX 1,2,3
 
الثلاثاء 14 يونيو 2016
 
المجموعة F
بوردو		  النمسا   0 - 2    المجر beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة F
سانت إتيان		  البرتغال   1 - 1    آيسلندا beIN MAX 1,2,3
الأثنين 13 يونيو 2016
 
المجموعة D
تولوز		  إسبانيا   1 - 0    جمهورية التشيك beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة E
سان دينس		  جمهورية أيرلندا   1 - 1    السويد beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة E
ليون		  بلجيكا   0 - 2    إيطاليا beIN MAX 1,2,3
الأحد 12 يونيو 2016
 
المجموعة D
باريس		  تركيا   0 - 1    كرواتيا beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة C
نيس		  بولندا   1 - 0    أيرلندا الشمالية beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة C
ليل		  ألمانيا   2 - 0    أوكرانيا

beIN MAX 1,2,3

 
السبت 11 يونيو 2016
المجموعة A
لنس
  ألبانيا 0 - 1    سويسرا beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة B
بوردو		  ويلز 2 - 1    سلوفاكيا beIN MAX 1,2,3
 
المجموعة B
مارسيليا		  إنكلترا 1 - 1    روسيا beIN MAX 1,2,3
الجمعة 10 يونيو 2016
المجموعة A
سان دينس
  فرنسا   2 - 1     رومانيا
beIN MAX 1,3
 
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