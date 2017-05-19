تيتي يعيد دافيد لويز إلى البرازيل

وقرر تيتي إراحة نجمه مهاجم برشلونة الإسباني نيمار دا سيلفا بالإضافة إلى 3 لاعبين سيخوضون المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الثالث من حزيران/يونيو في كارديف: مارسيلو وكاسيميرو (ريال مدريد الإسباني) وداني ألفيش (يوفنتوس الإيطالي).

ولم يسبق لتيتي الذي تسلم مهامه في آب/أغسطس أن استدعى دافيد لويز الذي كان قائدًا للسيليساو في المباراة التي مني فيها بخسارة مذلة أمام ألمانيا (1-7) في نصف نهائي مونديال 2014 الذي استضافته البرازيل.

وتعود المباراة الأخيرة للويز بألوان منتخب بلاده إلى 25 أذار/مارس 2016 بإشراف كارلوس دونغا والمباراة ضد الأوروغواي (2-2) التي قدم خلالها عرضًا كارثياً حيث كان سبباً في الهدفين اللذين سجلهما إدينسون كافاني ولويس سواريز في التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

كما وجه تيتي الدعوة لمدافع موناكو الفرنسي جيميرسون بعد موسمه الرائع مع نادي الإمارة الذي توّج باللقب المحلي وبلغ دور الأربعة للمسابقة القارية العريقة ونهائي مسابقة كأس الرابطة المحلية.

وتخوض البرازيل مباراتيها الوديتين في ملبورن ضد أستراليا والأرجنتين في 9 و13 حزيران/يونيو المقبل على التوالي.

وتحقق البرازيل، أول المتأهلين إلى العرس العالمي في روسيا، نتائج جيدة منذ تسلم تيتي دفتها الفنية، وحققت 9 انتصارات متتالية دون أي خسارة أو تعادل.



وهنا اللائحة:

لحراسة المرمى: دييغو الفيش (فالنسيا الإسباني) وفيفرتون (أتلتيكو باراناينزي) وإدرسون (بنفيكا البرتغالي).

للدفاع: دافيد لويز (تشيلسي الإنكليزي) وجيل (شاندونغ لونينغ الصيني) وجيميرسون (موناكو الفرنسي) ورودريغو كايو (ساو باولو) وتياغو سيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) وأليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) وفاغنر (كورينثيانتز) وفيليبي لويس (أتلتيكو مدريد الإسباني) ورافينيا (بايرن ميونيخ الألماني).

للوسط: فرناندينيو (مانشستر سيتي الإنكليزي) وجوليانو (زينيت الروسي) ولوكاس ليما (سانتوس) وباولينيو (غوانغجو إيفرغراند الصيني) وفيليبي كوتينيو (ليفربول الإنكليزي) وريناتو أغوستو (بكين غوان الصيني) وروديغينيو (كورينثيانز) وويليان (تشيلسي الإنكليزي).

للهجوم: دييغو سوزا (سبور ريسيفي) ودوغلاس كوستا (بايرن ميونيخ الألماني) وغابريال جيسوس (مانشستر سيتي الإنكليزي) وتايسون (شاختار دانييتسك الأوكراني).