توقعات برحيل سكولاري عن تدريب غوانغجو

وحقق المدرب السابق لمنتخبات البرازيل والبرتغال والكويت وفريق تشلسي الإنكليزي نتائج رائعة مع ممثل مدينة كانتون الصينية وقاده إلى سبعة ألقاب في عامين ونصف العام على الرغم من موازنة أقل من باقي الأندية المنافسة.

وتابع سكولاري مباراة فريقه أمام غيجو جيتشنغ (5-1) من المدرجات بسبب الإيقاف، بيد أنه نزل إلى أرضية الملعب في نهايتها وحمله اللاعبون بحماسة احتفالاً بالتتويج.

وقال مساعده باولو تورا في تصريح نقلته صحيفة "أورينتال سبورتس دايلي": "جميع المشجعين الذين يساندون إيفرغراند يتعين عليهم شكره على إحراز 7 ألقاب في مدى عامين ونصف العام".

ولم يتم حتى الآن أي إعلان رسمي عن مصير سكولاري، بيد أن وسائل الإعلام الصينية تتوقع رحيله عن النادي، متطرقة إلى اسمي الإيطالي كارلو أنشيلوتي وتوماس توخيل لخلافته.

وتابع تورا: "اليوم مختلف، الفوز بلقب (في الصين) ليس له مثيل كما كان في السابق"، مضيفاً: "أولاً يجب الإشادة بالمدرب والنادي. تابعنا طرق الأندية الأوروبية المحترفة. ولدينا فريق رائع".

واستلم سكولاري الإدارة الفنية لغوانغجو في 4 حزيران/يونيو 2015 خلفاً للإيطالي فابيو كانافارو وقاده إلى لقب الدوري أعوام 2015 و2016 و2017 ودوري أبطال آسيا عام 2015 والكأس السوبر الصينية عامي 2016 و2017 وكأس الصين عام 2016.

