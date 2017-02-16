تقارير: الفيفا سيعترف بالبطولة العربية للأندية لكن بشروط

ومن المقرر إقامة هذه البطولة خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس المقبلين في القاهرة بمشاركة 12 فريقاً عربياً.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية اليوم الخميس عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة قولها "ان الاتحاد العربي سيجري تعديلات عدة على مواد لائحة تنظيم البطولة تشمل مسماها، بحيث تعتمد على المنطقة الجغرافية، لا أن تكون تحت مظلة المسمى العرقي فضلاً عن بعض التعديلات الإجرائية الأخرى في موادها".

يُشار إلى أن أبرز الأندية التي ستشارك بالبطولة هي من مصر الأهلي والزمالك، ومن السعودية الهلال والنصر، والعين الإماراتي، والفيصلي الأردني، والنفط العراقي، والترجي التونسي، والفتح المغربي، إضافة إلى 3 فرق أخرى سيتم تحديدها لاحقاً على أن تقسم الفرق إلى 3 مجموعات يتأهل منها الفرق المتصدرة للمجموعات وأفضل صاحب مركز ثاني إلى نصف النهائي.

يُذكر أن الأمير تركي بن خالد الذي تولى رئاسة الاتحاد العربي قبل 3 أعوام يسعى إلى ضخ الدماء مجدداً في عروق الاتحاد الذي توقفت أنشطته لنحو عقد من الزمان، فيما سيكون الاعتراف في حال نيله نقطة تحول في تاريخه.