بطولة لبنان: استقالة موسى حجيج من تدريب العهد

قبل نادي العهد حامل لقب بطولة لبنان في كرة القدم، استقالة مدربه النجم الدولي السابق موسى حجيج بعد خمسة أشهر فقط على توليه مهامه، على خلفية النتائج المتواضعة في الموسم الحالي.

وتعادل العهد أربع مرات وفاز مرة واحدة في خمسة مراحل من بطولة موسم 2017-2018. وأتت الموافقة على استقالة حجيج اثر اجتماع عقدته إدارة العهد مساء الأحد.

وأفاد النادي في بيان الاثنين "وافقت الإدارة على استقالة المدير الفني لفريق العهد، موسى حجيج وشكره على جهوده مع الفريق والتمني له بالتوفيق في مسيرته المهنية".

وعين النادي باسم مرمر "مديراً فنيا للفريق الأول مع استمراره بالإشراف على الفئات العمرية"، مذكرا اللاعبين بأن "البطولة لا تزال في بدايتها وأن الفارق مع الفريق المتصدر لا يتعدى الثلاث نقاط وبالتالي يجب بذل كل الجهود بإخلاص وتفاني لتقديم مستوى فني يليق بالنادي والحفاظ على لقب البطولة".

يتصدر الصفاء ترتيب البطولة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن الأنصار الثاني وثلاث نقاط عن العهد الثالث. وكانت قمة المرحلة الخامسة الجمعة انتهت بالتعادل السلبي بين العهد والأنصار.

وتولى حجيج، النجم السابق لنادي النجمة، تدريب غريمه العهد منذ مطلع الموسم الحالي، وقاده في بطولة الأندية العربية التي أقيمت في مصر هذا الصيف، حيث خرج من الدور الأول.

كما قاده الى لقب الكأس السوبر المحلية على حساب الانصار.

وحجيج (43 عاما) هو ثاني مدرب يخسر وظيفته في بطولة لبنان بعد خمسة مراحل، اذ سبقه مدرب الشباب العربي جلال رضوان، الذي قاد الفريق هذا الموسم الى الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه.



