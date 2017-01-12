بطولة الأندية العربية: العهد إلى الدور التمهيدي الثالث

وكان العهد فاز ذهاباً 1-0 على أرضه الأسبوع الماضي، فتأهل بمجموع المباراتين 3-صفر.

وسجل هدفي العهد محمد حيدر (23) ونور منصور (82).

وسيلاقي العهد فنجاء العماني لتحديد هوية المتأهل إلى النهائيات التي ستقام في مصر من 21 تموز/يوليو إلى 5 آب/أغسطس.

وكان شباب الخليل اختار عمان مكاناً لمبارياته لتعذر اللعب في البطولة العربية على أرضه وبين جمهوره.

وتأهل العهد تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني بعد فوزه ذهاباً وإياباً على الرفاع البحريني 5-1 بنتيجة المباراتين، فيما لعب شباب الخليل مباشرة في هذا الدور نظراً لتقدم ترتيب فلسطين على لبنان ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).