بطولة الأندية العربية: العهد إلى الدور التمهيدي الثالث
تأهل نادي العهد اللبناني إلى الدور التمهيدي الثالث من بطولة الأندية العربية لكرة القدم بعد تكرار فوزه على شباب الخليل الفلسطيني 2-0، الخميس في عمان ضمن اياب الدور التمهيدي الثاني.
وكان العهد فاز ذهاباً 1-0 على أرضه الأسبوع الماضي، فتأهل بمجموع المباراتين 3-صفر.
وسجل هدفي العهد محمد حيدر (23) ونور منصور (82).
وسيلاقي العهد فنجاء العماني لتحديد هوية المتأهل إلى النهائيات التي ستقام في مصر من 21 تموز/يوليو إلى 5 آب/أغسطس.
وكان شباب الخليل اختار عمان مكاناً لمبارياته لتعذر اللعب في البطولة العربية على أرضه وبين جمهوره.
وتأهل العهد تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني بعد فوزه ذهاباً وإياباً على الرفاع البحريني 5-1 بنتيجة المباراتين، فيما لعب شباب الخليل مباشرة في هذا الدور نظراً لتقدم ترتيب فلسطين على لبنان ضمن تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).