برشلونة يستنكر عقوبة إيقاف ميسي

وأبدى النادي الكتالوني، حامل لقب الدوري الإسباني، مساندته للاعب، الذي وصفه بأنه "مثال يحتذى به".

وعوقب قائد المنتخب الأرجنتيني بالإيقاف أمس الثلاثاء من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية قيامه بإهانة الحكم المساعد، البرازيلي مارسيلو فانجاسي، خلال المباراة، التي فازت فيها الأرجنتين بهدف نظيف على تشيلي يوم الخميس الماضي.

وقالت إدارة برشلونة في بيان لها: "برشلونة يعرب عن دهشته واستنكاره لقرار لجنة الانضباط في الفيفا بمعاقبة ليو ميسي".

وأضاف: "النادي يعتبر عقوبة إيقاف اللاعب الأرجنتيني أربع مباريات غير عادلة وغير متكافئة على الإطلاق".

وتابع النادي الإسباني في بيانه قائلاً: "في النهاية، برشلونة يرغب في الإعراب عن دعمه لليو ميسي، الذي يعد رياضياً ومثالاً يحتذى به بفضل سلوكه داخل وخارج الملعب".

وطبقاً لما أوردته وسائل الإعلام في الأرجنتين، لم يقم حكم الساحة في مباراة تشيلي، البرازيلي ساندرو ريتشي، بذكر الإهانات في تقرير المباراة، ولكن رغم ذلك قرر الفيفا توقيع العقوبة بناء على المقاطع المصورة.

ولم يتمكن ميسي من خوض مباراة منتخب بلاده أمام بوليفيا أمس الثلاثاء في إطار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وهي المباراة، التي انتهت بخسارة الأرجنتين بهدفين نظيفين.

وبالإضافة إلى مباراة بوليفيا، يغيب ميسي أيضاً بموجب الإيقاف عن مباريات الأرجنتين أمام أوروغواي وفنزويلا وبيرو، إلا إذا أتى الاستئناف المقرر أن يقوم به الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ضد العقوبة بثماره.

وتنتهي عقوبة اللاعب صاحب القميص رقم 10 قبل مباراة الأرجنتين الأخيرة في التصفيات أمام الإكوادور في 10 تشرين الثاني/أكتوبر المقبل.

يذكر أن الفيفا قرر تغريم ميسي بـ 10 آلاف فرانك سويسري، بالإضافة إلى عقوبة الإيقاف.