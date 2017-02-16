اوناي ايمري : ليس معي يا انريكي !

الشوط الأول :

فئ بداية المباراة بدأ باريس سان جيرمان يضغط على مناطق برشلونة مما جعل لاعبي نادي برشلونة يشتتون الكرة بشكل عشوائي لمدة نصف ساعة ، واستمر الفريق الباريسي في السيطرة والتحكم على مجريات المباراة ، وانتهى الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدف عن طريق دي ماريا في الدقيقة 18 وجوليان دراكسلر في الدقيقة 40.

الشوط الثاني:

لم يختلف كثيراً عن الشوط الأول ، لكن كان برشلونة مستحوذ على الكرة طبعاً بشكل سلبي ، واستمر باريس سان جيرمان في تهديد دفاعات برشلونة حتى جاء الهدف من اللاعب المتألق دي ماريا في الدقيقة 55 وانهيار تام لنادي برشلونة وتلقى الهدف الرابع والأخير من ادينسون كافاني للذكرى في الدقيقة 72.

أسباب خسارة برشلونة :

- لم تكن التشكيلة المثالية بالنسبة ل لويس انريكي خاصة في خط وسط الميدان اندري غوميز كان بطيء جداً في تحويل الكرات ، أخطاء في التمرير ، بالإضافة إلى أداء سيرجيو بوسكيتس المترهل منذ بداية الموسم حيث ارتكب أخطاء فادحة وكارثية.

- ضعف في خط الخلفي (الدفاع) منذ رحيل كارليس بويول والفريق يعاني على المستوى خط الدفاع ، ومنذ رحيل داني الفيش لم يأتي إلى حد الآن لاعب كظهير أيمن ، روبيرتو مازال لم ينسجم مع الفريق.

- عزل ال (MSN) : اوناي ايمري عزل ميسي ونيمار وسواريز بنجاح.

لكن كل هذه العوامل والأسباب لا تقلل من أحقية فوز باريس سان جيرمان لأنه كان جاهز بدنيا ونفسيا ومعنويا ، بعكس برشلونة تماماً الذي كان يعاني من الناحية البدنية والنفسية والمعنوية.

ملاحظة : المباراة كانت حرب خط وسط الميدان وتفوق باريس سان جيرمان على برشلونة.

السؤال : هل برشلونة قادرة على العودة في الإياب؟

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